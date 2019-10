El personal doméstico también cobrará un bono

Viernes, 11 de octubre de 2019

Hoy, luego de una audiencia de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, se acordó establecer una asignación excepcional no remunerativa para el personal de casas particulares, a pagar en los meses de octubre y diciembre de este año.



“En virtud de las diversas modalidades de contratación existentes bajo este régimen, se ha establecido una segmentación que contempla la cantidad de horas semanales de la jornada de trabajo”, explicaron desde el Ministerio de Producción y Trabajo.



Este es el detalle:



- Los trabajadores que realicen una jornada mayor de dieciséis horas semanales recibirán un bono de $3.000, a pagarse en dos cuotas de $1.500.



- Los trabajadores que cumplan una jornada semanal de menos de 16 horas y más de 12 horas semanales recibirán un bono de $1.500, a pagarse en dos cuotas de $750.



- Los trabajadores que cumplan una jornada semanal inferior a las 12 horas semanales recibirán un bono de $1.000, a pagarse en dos cuotas de $500.



Desde la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), el sindicato del sector, aclararon que el aumento es “para todas las trabajadoras y todos los trabajadores de casas particulares”, reiteraron que se paga en dos cuotas iguales (octubre y diciembre de 2019), que no es un pago a cuenta de futuros sueldos o aumentos y que por eso no se debe descontar en futuros sueldos.



“El monto se determina simplemente según la cantidad de horas trabajadas semanalmente sin importar las tareas que se realizan, ni la modalidad, ni la categoría. Es válido para todo el país. ¡Todos lo cobran!”, aclararon en el sitio web de la Upacp.



También se explicó que se mantiene la cláusula gatillo a tratar en febrero de 2020 y que se puede abonar en efectivo o de la manera que se suele pagar el sueldo. “Los montos otorgados son fruto de una ardua negociación con la parte empleadora que adujo que no todos los empleadores son trabajadores dependientes, y que alrededor de un tercio no recibió el bono de $5000. Por ello, el monto obtenido hacia nuestro sector es proporcional contemplando así la situación de los empleadores”, dijeron.