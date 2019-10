“En cualquier lugar del mundo se toma como encubrimiento”

Jueves, 10 de octubre de 2019

La Ministra de Seguridad insistió con sus críticas a la diputada, quien frenó el accionar de efectivos contra un joven que tenía pedido de captura.







Pese al paso de los días, la polémica por el intento de la diputada Victoria Donda de evitar que se llevaran detenido a un joven que vendía pañuelos de papel en Corrientes y Callao no se detiene. Este jueves, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el accionar de la legisladora kirchnerista podría ser tomado como encubrimiento.



"La intervención de Victoria Donda fue un abuso de poder, su rol de diputada no le da la capacidad para intervenir en un procedimiento policial, más aún cuando la persona que estaba siendo registrada tenía una buena cantidad de capturas y había cometido un delito en ese momento, que lo estaba ocultando. En cualquier lugar del mundo esa actitud se toma como un encubrimiento", sostuvo.



En declaraciones a radio La Red, la funcionaria explicó que “el pedido de documentos es absolutamente aleatorio: puede ser una persona grande, con traje, un joven en bicicleta o vestido para ir a trabajar a la oficina”, y cuestionó a “quienes quieren hacer creer que el objetivo” es solo detener a jóvenes.





“Creo que (Donda) estuvo mal y abusó de su poder. ‘Soy diputada nacional’. ¿Y? ¿Eso la habilita a retar a un policía y decirle lo que tiene que hacer? No, un policía no necesita que un diputado le diga lo que tiene que hacer”, insistió Bullrich.



Tras el hecho, la diputada defendió su accionar y cuestionó el programa, al asegurar que “siempre paran a los mismos tipos de personas que suelen ser chicos morochitos, con gorrita que venden cosas tan peligrosas como pañuelos descartables, paltas, flores”.



En ese sentido, la ministra defendió el programa “Ofensores de trenes”, con el que el Gobierno busca encontrar personas que tengan causas pendientes en la Justicia.



"La posibilidad de prevención de cualquier policía depende de lo que ellos determinen: la regla general es que cualquier policía puede en cualquier momento y circunstancia pedir documentos; esto no tiene que ver con la resolución que hemos sacado respecto a los trenes", afirmó.



Según fuentes judiciales y policiales, el detenido fue Brian Joel M. M., nacido el 2 de octubre de 2001 y con domicilio en Florencio Varela. El Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Ciudad lo había declarado en rebeldía en mayo de 2018, además de emitir una orden de captura. Lo mismo hizo en septiembre de ese año el Juzgado Nacional de Menores N° 5.



El detalle de los delitos cometidos por Brian, y en los que intervino la Policía de la Ciudad, fueron cuatro: 23 de marzo de 2017. Tentativa de robo, al querer robarle el celular a una mujer de 74 años en la zona de la plaza de la República (Obelisco).



24 de junio de 2017. Detenido por robo de celular a una señora de 60 años también sobre la avenida 9 de Julio, junto a otro menor de 14 años.



8 de mayo de 2017. Junto a un menor de 14 años y a otro mayor, de 31, trata de ingresar a un local de calle Sarmiento al 1700. Los tres forzaron la persiana del comercio durante la madrugada.



18 de noviembre de 2017. En avenida Corrientes al 1000 le roba una cadena de oro con dije a una mujer de 40 años. Cuando lo están por detener, se traga la cadena, escupiendo solamente el dije.



Su prontuario indica que entre robos y hurtos, de 2017 a la fecha, tiene al menos 11 causas en la Justicia de Menores.