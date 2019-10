Partidos no podrán presentar las boletas dobladas en el cuarto oscuro Martes, 08 de octubre de 2019 La resolvió la Justicia y advirtió que si no se presentan apaisadas no serán recibidas. Fue ante un planteo del Frente de Todos que objetó que en las PASO el oficialismo ocultó la boleta de Macri.



Los partidos políticos no podrán presentar en las elecciones del próximo 27 de octubre sus boletas dobladas con la intención de esconderle a los electores a alguno de sus candidatos. Así lo resolvió la Junta Nacional Electoral que comunicó que deber ser entregadas “en forma apaisada y en bolsas de polietileno transparente” y les advirtió a las agrupaciones que caso contrario las boletas no serán recibidas.



Fuentes judiciales informaron a Infobae que la Junta, integrada por la jueza electoral nacional, María Servini, y por el presidente de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Jorge Morán, se pronunciaron ante una presentación del “Frente de Todos”, que lleva la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Kirchner.



El partido objetó que en la ciudad de Buenos Aires hubo varios casos en las elecciones PASO del 11 de agosto pasado en los que las boletas llegaron a los colegios dobladas y que así se exhibieron en el cuarto oscuro. En una audiencia que se hizo la semana pasada en tribunales los apoderados del “Frente de Todos” señalaron que esos casos se dieron en el partido “Juntos por el Cambio” en cuyas boletas no se veía la categoría a presidente con la fórmula Mauricio Macri-Miguel Pichetto que estaba debajo de la de jefe de Gobierno con Horacio Rodríguez Larreta.



“No fue casual y tuvo por finalidad morigerar el llamado ‘efecto arrastre’ que se produce entre las categorías superiores e inferiores de las boletas electorales, el cual podría perjudicar a Larreta como consecuencia de la mala imagen que actualmente ostenta Macri”, sostuvo el peronismo en un comunicado cuando se conoció la presentación judicial.



Y el partido agregó que eso induce a engaño en los votantes, lo que está prohibido por el Código Nacional Electoral: "el hecho atenta contra principios elementales del sistema democrático, como el desarrollo de elecciones limpias, la no confusión del electorado y el respeto irrestricto a la genuina voluntad de los ciudadanos, además de que también podría configurar una conducta delictiva que está tipificada en el Código Electoral, como la inducción al voto con engaños”.



La Junta Electoral tomó el reclamo. “Hacer saber a las agrupaciones políticas que participaran de la próxima contienda electoral, y tal como se expresara en la audiencia respecto a la forma de presentación de boletas, que las mismas deberán presentar los paquetes con la cantidad que a continuación se detallaran en forma Apaisada y en bolsas de polietileno transparente la cual ha sido el criterio seguido tradicionalmente por esta Junta”, sostuvieron los jueces Servini y Morán en una resolución de la semana pasada a la que accedió este medio.



“Asimismo póngase en conocimiento de las agrupaciones que, de presentarse de otra manera a la indicada, se hará saber al personal del Correo Argentino que no podrá recibirlos”, advirtieron en su escrito.



Los partidos políticos deben presentar las boletas ante el Correo Argentino que se encarga de la distribución en los centros de votación. Para los comicios del 27 de octubre se controlará que ningún partido lleva sus boletas dobladas.



Aprobación de boletas



La Junta Electoral también aprobó los modelos de boletas de los partidos para la categoría de candidatos presidente y vicepresidente de la nación que se usarán en todo el país y las de jefe de Gobierno, diputados nacionales, senadores nacionales, legisladores locales y juntas comunales de la ciudad de Buenos Aires.



Así, la justicia dio el visto bueno para los modelos de boletas que presentaron los seis partidos que participarán en las presidenciales: “Frente de Todos”, “Juntos por el Cambio”, “Consenso Federal”, “Frente de Izquierda y de Trabajadores”, “Despertar”, “Frente Nos”.



Si bien algunos partidos objetaron aspectos de las boletas de otras agrupaciones -por ejemplo, cómo figuran los nombres de los candidatos o las categorías-, la Junta Electoral rechazó los planteos y aceptó las papeletas como fueron presentadas. La Junta sí dispuso que algunos partidos modifiquen sus boletas en tramos como diputados nacionales, legisladores porteños o juntas comunales, algo que ya hicieron.



A diferencia de lo que ocurrió en las internas de agosto, para las elecciones de fin de mes no hubo mayores discusiones sobre las boletas. En esa oportunidad, varios partidos objetaron que la boleta del partido Demócrata Cristiano lleve la imagen de un feto que representaba su postura en contra del aborto. A su vez, la agrupación pidió que si sacaban a su bebe lo mismo debía hacerse con los pañuelos verdes, que representa a quienes apoyan la interrupción voluntaria del embarazo, que llevaban otros candidatos en sus boletas.



La jueza Servini resolvió que ninguna boleta podía tener referencias al debate sobre el aborto y ordenó retirar el feto y los pañuelos verdes y celestes. “No pueden constituir el lienzo en el que plasmar una discusión que desnaturalizaría la pureza del acto electoral y la genuina expresión del sufragio", sostuvo la magistrada. Esa decisión se mantiene para las elecciones de octubre.