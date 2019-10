“Justifica el narcotráfico como forma de vida"

Lunes, 07 de octubre de 2019

La ministra de Seguridad se refirió a los dichos del candidato a gobernador del Frente de Todos, quien aseguró que hay personas que se quedan sin trabajo y empiezan a vender droga





La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se convirtió en la primera voz oficial en contestar los dichos de Axel Kicillof, quien en una entrevista aseguró que hay personas que se dedican a vender droga porque se quedaron sin trabajo.



“Me parece que está justificando a quienes laburan de narcotraficantes y eso no está bien. Vos no podés naturalizar a quienes trabajen de narcos o de mulas. Eso es justificar el delito como forma de vida y es exactamente lo contrario a lo que nosotros pensamos y hemos hecho durante nuestra gestión”, aseguró la funcionaria en diálogo con Infobae.



En diálogo con el periodista Luis Novaresio en el programa Debo Decir, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos fue consultado sobre el drama del narcotráfico y contestó: “El problema no es perseguir al pequeño consumidor, con la pérdida de empleo hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo, obviamente es un delito, pero no pasa por ahí el fenómeno”.



Kicillof ganó las elecciones primarias y quedó muy bien posicionado para suceder a María Eugenia Vidal. Es que a diferencia de lo que sucede en el plano nacional, en territorio bonaerense no hay balotaje y quien triunfe el 27 de octubre se convertirá en gobernador independientemente de la cantidad de votos que obtenga.







De acuerdo a la mirada de Bullrich, Kicillof impulsa “una filosofía zaffaroniana” de no criminalización de las personas que venden droga, lo que termina transformándose en un “dejar hacer”. “Lo que no entiende es que el narcomenudeo es lo que más violencia te trae y es lo que más cerca tienen los vecinos”, desarrolló.







- ¿Cómo cree que van a reaccionar las fuerzas de seguridad y la sociedad si finalmente se impulsa un cambio en la política de seguridad en la lucha del narcotráfico?



- La sociedad es consciente de la importancia que ha significado en su vida cotidiana la disminución de los búnkers de droga. La Argentina tiene a quienes pasan la droga por la frontera, que en realidad suelen ser transportistas y los jefes quedan del otro lado, y quienes están en los barrios vendiendo. Los puntos fuertes son los de la comercialización. Las bandas más organizadas verticalmente, que provocan otros delitos como homicidios, son las que terminan traficando en el narcomenudeo. Si ellos llegan a levantar esta política con la idea de que van contra los grandes narcos, van a tener muchos problemas porque van a volver a subir los índices de seguridad que nosotros bajamos. Si eso llegase a pasar, vamos a confrontar modelos. Pero nosotros todavía estamos en la pelea electoral para evitar que ellos ganen y esto suceda.