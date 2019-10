Gustavo Sáenz derrotó a los candidatos del Frente de Todos

Lunes, 07 de octubre de 2019

El intendente de la capital se quedó con el primer lugar en las elecciones primarias. En la interna del peronismo K ganó el diputado nacional Sergio “Oso” Leavy. En el tercer lugar quedó Alfredo Olmedo





El intendente de Salta y candidato por el Frente Sáenz Gobernador, Gustavo Sáenz, ganó las PASO en la provincia del norte argentino dejando en el segundo lugar a los candidatos del Frente de Todos, Sergio “Oso” Leavy y Miguel Isa, quienes compitieron en una interna. En el tercer lugar quedó el diputado nacional Alfredo Olmedo.



Con el 98,65% de las meses escrutadas, Saénz alcanzó el 42,97% de los votos, mientras que los dos candidatos del frente que lidera Alberto Fernández se ubicaron en el segundo puesto con el 31,98%. En la interna peronista se impuso Leavy, el candidato respaldado por los Fernández, con el 73,97%. Isa llegó al 26,03%. Olmedo se quedó con el 19,50% de los votos.



En el cuarto lugar quedaron los representantes del Frente de Izquierda. En esa interna Pablo López triunfó con el 49,14% frente a Violeta Gil que sacó el 29,29% y Andrea Villegas que alcanzó el 21,58%. En total, la izquierda se quedó con el 3,59%.



Pasadas las 21 Saénz expresó su alegría con un discurso en su búnker de campaña. “Recorrimos municipio por municipio. Escuchamos a la gente. Hicimos un trabajo titánico. Tengo grabada en mi cabeza y en mi corazón cada una de las necesidades de los salteños”, sostuvo el ganador de la jornada. En esa línea, agregó: “Tenemos el desafío de cambiar y dar soluciones en el interior profundo”.



“Convocamos a todos para que trabajen porque entendemos que el odio, los rencores y las revanchas no construyen”, indicó, a la vez que afirmó: “Vamos a poner de pie a Salta de una vez por todas. No es uno contra otros que se sale adelante, sino trabajando juntos”.



En el final dejó un mensaje vinculado a la elección nacional. “Si me eligen gobernador el 10 de noviembre voy a trabajar con el presidente, sea el que sea, codo a codo pero defendiendo siempre los intereses de Salta y de los salteños”, aseguró.



Miguel Isa, uno de los candidatos que compitió en el Frente de Todos

Ayer estaban habilitados para votar 1.032.851 electores para elegir los candidatos de cara a las generales provinciales convocadas para el 10 de noviembre próximo, en las que se definirán el gobernador y el vice de Salta, 11 senadores y 30 diputados provinciales, 60 intendentes y 343 concejales. En total hubo una participación cercana al 70%.



Las elecciones primarias se desarrollaron con normalidad pese a que en el comienzo se registraron algunas demoras en la apertura de las mesas e inconvenientes en tres parajes del norte de la provincia debido a inclemencias climáticas.



El actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se declaró prescindente en esta elección provincial. Sus palabras después de votar lo volvieron a dejar en claro. “Hay que esperar que los elijan, hay que ir despacio, hablo con todos. A partir del 11 de noviembre (el día después de la elección general) nos pondremos a trabajar”, sostuvo.



Tanto en las fórmulas del Frente de Todos, Sáenz Gobernador y la que encabeza Olmedo hay funcionarios y ex funcionarios de los gobiernos de Urtubey, así como dirigentes que lo acompañan en Consenso Federal a nivel nacional.



El domingo por la mañana, cuando fue a votar, Sáenz hizo hincapié en que la elección era provincial y no tenía ningún tipo de vinculación con la nacional. Su intención ha sido desmarcarse de la contienda en el país y hacerse fuerte en la pelea electoral de la provincia sin tener una referencia nacional.