Una joven dejó a su esposo para estar con DJ que tocó en su casamiento

Lunes, 30 de septiembre de 2019

Megan Willis, de Baltimore (Estados Unidos), se casó en julio de 2016, pero un año después de su matrimonio empezó a sentirse infeliz con su marido.





En entrevista con Daily Mail, la joven contó que su esposo se volvió adicto a los videojuegos y por eso la descuidó:



“Él no quería pasar tiempo conmigo, no quería salir y conocer. Yo pasaba el tiempo viendo televisión mientras él jugaba, con los audífonos puestos, en la misma habitación. Me di cuenta de que no tenía por qué sentirme inexistente o rogar por la atención de alguien, así que solicité el divorcio”.

La joven aseguró al medio que, justo cuando atravesaba por esos momentos, ella comenzó a hablar con a Mark Stone, el DJ que había tocado en su boda. Según su relato, él era amigo de su hermana y alguna vez asistió a una reunión que Megan hizo en su casa. Fue en esa ocasión que ella le contó que tenía problemas con su marido.



Ellos siguieron en contacto, y Mark le confesó que si bien él también tenía esposa, ella lo había dejado. Ambos empezaron a chatear a diario y de esta manera se enamoraron. Ahora, ellos esperan continuar con su relación y tener 3 hijos, concluyó el mismo diario.