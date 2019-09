Actividades de concientización por el Día Mundial del Alzheimer

Sábado, 21 de septiembre de 2019

El Hospital Geriátrico de Agudos “Juana F. Cabral”, dependiente del Ministerio de Salud Pública, lleva adelante una serie de actividades con el fin de concientizar a la población sobre esta patología.







El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad degenerativa progresiva. La Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer asignaron esta fecha con el propósito de difundir información y concientizar a la población mundial sobre la enfermedad.



La Residencia de Enfermería en el cuidado del adulto mayor del Hospital Geriátrico realizó este viernes en horas de la mañana una actividad de concientización a la comunidad en general con el Lema. “Todos somos parte” se entregaron folletos, se informó sobre la temática y se invitó a participar de la caminata por el Alzheimer, que se realizará el sábado 28 de septiembre.



La fundación INECO y la Universidad Favaloro, organizan la V caminata internacional del Alzheimer, por quinto año consecutivo el hospital participará de la actividad, en esta oportunidad será la sede en Corrientes. La concentración será a las 9,00 en la costanera Punta San Sebastián y se extenderá hasta el anfiteatro José Hernández. La idea es pasar un momento agradable en familia y aprendiendo más sobre la enfermedad.



*La demencia es un síndrome de naturaleza crónica y progresiva se caracteriza por el deterioro de la función cognitiva, afecta la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo y lenguaje entre otros. El deterioro de la función cognitiva suele ir acompañada o precedida por el deterioro del control emocional o la motivación. La demencia no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. La enfermedad de Alzheimer es una de las formas más comunes de demencia afecta entre el 60 a 70 % de los casos.



El Alzheimer no tiene cura y aun no existen tratamientos para detener el daño cerebral, continúan las investigaciones sobre las formas de tratar mejor la enfermedad. Existen intervenciones y sistemas de apoyo que mejoran la calidad de vida de quienes la padecen, sus familiares y cuidadores, y medicamentos que temporalmente ayudan a mejorar los síntomas en algunas personas.



Los sistemas de apoyo consisten en el tratamiento de otras patologías existentes, participación de actividades que mejoran el estado de ánimo, Intervenciones conductuales y la educación sobre la enfermedad.