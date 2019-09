Distintos accidentes de tránsito dejaron varios heridos

Lunes, 09 de septiembre de 2019

En Goya, tres ocupantes de una moto –entre ellos, una embarazada y un niño– sufrieron politraumatismos al chocar contra un auto.





Tres ocupantes de una moto resultaron con politraumatismos al chocar contra un auto.

El accidente ocurrió el viernes, poco después de las 10 en el cruce de las calles Sargento Cabral y Tucumán, de la ciudad de Goya.







Un matrimonio y su hijo de 2 años se desplazaban en una moto de 110 c. c. y, por causas que se tratan de determinar, impactaron contra una Fiat Uno.

Poco después, los tres fueron llevados al Hospital “Camilo Muniagurria”.

La mujer se encuentra embarazada y no corre riesgo. Sufrió fuertes traumatismos al igual que el chico.

Otro siniestro vial se produjo en la madrugada del sábado en Blas Lucioni y Brasil.

Chocaron dos motos y uno de los conductores se alejó.

Una chica, de apellido González, resultó con traumatismo de cráneo y posible desplazamiento de una pierna. La joven se hallaba como acompañante y no llevaba casco. Se encuentra internada. Intervino personal de la comisaría 4ª.



Curuzú Cuatiá

Una mujer sufrió lesiones leves al chocar con su moto contra un auto.

El hecho se registró en la mañana de ayer en Caá Guazú y Pueyrredón, cuando la conductora de la moto giró en contramano e impactó contra un Chevrolet Corsa. Por prevención, la trasladaron al hospital, donde luego del examen le diagnosticaron traumatismos leves. Intervino la comisaría 1ª.

En tanto que en la tarde del sábado chocaron dos vehículos que circulaban por la avenida Laprida y casi al llegar a la esquina con 16 de Noviembre uno de ellos impactó contra la parte posterior del otro.

Por causas que se investigan, el chofer de la camioneta Ford F-100 no habría frenado a tiempo y terminó la marcha contra un Ford Focus. Solo se registraron daños materiales.

También en la tarde del sábado, en Rodríguez Peña y Monte Caseros, un motociclista resultó con politraumatismos al chocar contra un auto.

El conductor de la moto de 110 c.c. impactó contra la parte posterior y lateral izquierdo de un VW Gol. Por la violencia del choque el motociclista voló y se estrelló contra el pavimento. Lo trasladaron al hospital Irastorza.

Otro siniestro vial se produjo en la noche del sábado, a alrededor de las 22, por la antigua ruta Nº 14 e Isabel la Católica. Fueron protagonistas un Ford Focus y un Fiat Palio. Solo se registraron daños materiales.



Monte Caseros

Un automovilista resultó con politraumatismos en un vuelco. El accidente se produjo en la mañana de ayer en la ruta provincial Nº 25. Por causas que se tratan de establecer, el hombre, de apellido Del Castillo, oriundo de Curuzú Cuatiá pero domiciliado en Colonia Libertad, perdió con conrol del volante y el vehículo salió de la ruta y dio varios vuelcos, para quedar sobre el lateral iquierdo a un costado de la ruta.

Ocasionales automovilistas ayudaron al hombre, quien luego fue trasladado al hospital Samuel Robinson, de Monte Caseros.



Gobernador Virasoro

Un motociclista, de apellido Franco (33), murió al estrellarse contra el lateral derecho de un VW Gol, que manejaba un joven, de apellido Maidana (22).

El choque fatal ocurrió el viernes último, alrededor de las 6.30 en la ruta nacional Nº 14 a la altura del kilómetro 743, en jurisdicción de Virasoro.