Prisión domiciliaria al pediatra acusado de pornografía infantil

Sábado, 07 de septiembre de 2019

Después de estar 99 días recluido en la cárcel de Ezeiza, la Cámara le otorgó ese beneficio a Ricardo Russo, hasta la fecha del juicio que podría concretarse este año.



La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional otorgó este viernes el beneficio de prisión domiciliaria al pediatra Ricardo Russo, acusado de distribuir y comercializar pornografía infantil, según confirmaron fuentes judiciales.



La medida, que beneficia al ex pediatra del Hospital Garrahan y le permitirá esperar el juicio en su casa del barrio porteño de Nuñez, fue resuelta esta tarde luego de que el médico pasara 99 días recluido en la cárcel de Ezeiza.



Russo, sería trasladado esta misma noche a su casa en calidad de "preso domiciliario", según dijo su abogado Ricardo Izquierdo.



La Cámara entendió que "no existe ninguno de los peligros que decía la fiscal Daniela Dupuy sobre que mi asistido puede fugarse o entorpecer la investigación", señaló Izquierdo a la prensa.



El pediatra está acusado de tenencia, comercialización y facilitación de pornografía infantil.



Los integrantes de la Sala III de la Cámara, integrada por Sergio Delgado y Elizabeth A. Marum,dispuso que Russo deberá "observar la obligación de no ausentarse de su domicilio para el cumplimiento de la medida".



Tanto Delgado como Marum entendieron que Russo puede esperar en su domicilio el juicio oral.



Según la fiscal Daniela Dupuy, el juicio oral contra Russo podría concretarse este año. Russo, de 57 años, ex jefe del Servicio de Reumatología e Inmunología durante más de una década, estuvo 99 días recluido en el Hospital Penitenciario de Ezeiza.