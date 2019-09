Una mujer refugió a 97 perros callejeros en su casa en Bahamas Miércoles, 04 de septiembre de 2019 El conmovedor gesto generó una colecta solidaria de más de U$S 62.000 a través de Internet.



Tras el paso del Huracán Dorian por Bahamas, las islas quedaron devastadas. Con categoría 5 y vientos de casi 300 km por hora, dejó un saldo de 5 muertos, calles completamente anegadas y desperdigó techos de casas y árboles por doquier.



Pero a pesar del dolor y la destrucción que sembró la llegada del fenómeno, una mujer tuvo un gesto conmovedor. Se trata deChella Phillips, una amante de los animales que, consciente del desastre que se aproximaba, rescató a 97 perros callejeros y les dio refugio en su casa.





"Hay 97 perros dentro de mi casa. 79 están en mi habitación. Cerramos el refugio con barricadas y no quedó ninguno afuera", escribió la mujer en Facebook horas antes de la llegada de Dorian. "Logré traer a algunos menos afortunados y realmente aprecio que algunos de ustedes hayan donado para cajas. Realmente las necesitaba para los asustados y los enfermos. ¡Así que gracias!", agregó.



Sobre los efectos de Dorian, Phillips, que vive en Nueva Providencia, Nassau, afirmó: "Es posible que no seamos golpeados con tanta fuerza como otras islas. Sin embargo, algunas tardarán mucho tiempo en recuperarse. Cada una tiene una gran cantidad de perros sin hogar. Mi corazón está roto por los que están sin un lugar para esconderse del monstruo de categoría 5. Sólo Dios puede protegerlos ahora".





"Estamos bien después de una noche estresante donde nos alimentamos mal. Ni siquiera tres bombas pudieron contener la lluvia que entraba a la casa. Todos los servicios están caídos, los televisores están fritos por los relámpagos, así que no más dibujos animados para los perros", escribió Phillips el lunes.



Sin embargo, la mujer se manifestó agradecida y consciente de que, en otras de las 24 islas habitadas de la región, el desastre fue todavía peor. "Rezo por quienes sufrieron daños inimaginables. No sé cómo ningún perro u otro ser vivo pudo haber sobrevivido a la intemperie. Mi corazón está con ellos", finalizó.