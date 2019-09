Mató a dos mujeres y se las comió: ahora es chef en la cárcel donde cumple su condena

Martes, 03 de septiembre de 2019

El asesino y caníbal, sentenciado a 21 años, recibió un trabajo en la cocina de una prisión psiquiátrica británica.





Un doble asesino de Inglaterra, conocido por comer la carne de una de sus víctimas, recibió un trabajo como chef en el recinto donde se encuentra detenido desde hace más de dos décadas. Graham Fisher está encerrado en el hospital psiquiátrico de máxima seguridad de Broadmoor, donde cumple 21 años por estrangular a dos mujeres y comer la piel de la mano de una de ellas.



El asesino, de 46 años, le escribió a un amigo: "Me encanta cocinar... Hice una esponja con sabor a banoffee, una esponja de jengibre y una esponja de limón". "También me gusta hacer pollo al curry. Mi favorito personal es el queso, el tomate y la cebolla en tostadas cocinadas en el horno", continuó Fisher.



Los episodios de canibalismo



En 1998, Fisher estranguló a su vecina Clare Letchford, de 50 años, y se comió la carne de su brazo en la residencia de esta en East Sussex. A los ocho días de ese crimen, Beryl O’Connor, de 75 años, también fue encontrada estrangulada en su casa cerca del lugar donde ocurrió el primer incidente.



El chacal admitió los asesinatos mientras cumplía condena en la cárcel de Broadmoor por agredir indecentemente a estas dos mujeres a punta de cuchillo. El medio inglés "The Mirror" reveló que el caníbal escribió en una carta que quiere un trabajo "ayudando a las personas a través del trauma", pero sentenció: "Dado mi historial criminal, es muy poco probable".