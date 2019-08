Comenzó el juicio por el Operativo Sapucay

Jueves, 29 de agosto de 2019

El debate en Comodoro Py busca determinar responsabilidades en la frontera narcoitateña. Ayer se leyó una pieza acusatoria.







En el Tri­bu­nal Oral Fe­de­ral 3 (TOF) de Co­mo­do­ro Py, ciu­dad de Bue­nos Ai­res, ini­ció el de­ba­te oral que juz­ga­rá a los pre­sun­tos miem­bros de una red nar­co que ac­tuó en la lo­ca­li­dad co­rren­ti­na de Ita­tí, fa­mo­so ca­so que se co­no­ció con el nom­bre de Ope­ra­ti­vo Sa­pu­cay. En di­cha oca­sión, fue­ron de­te­ni­dos el por en­ton­ces in­ten­den­te, Na­ti­vi­dad Te­rán, su vi­ce, Fa­bio Aqui­no, y au­to­ri­da­des po­li­cia­les y de dis­tin­tas fuer­zas de se­gu­ri­dad.





Ayer, to­dos los acu­sa­dos se pre­sen­ta­ron an­te el tri­bu­nal pa­ra es­cu­char una de las re­qui­si­to­rias de ele­va­ción a jui­cio. De­be se­ña­lar­se que no se tra­tó de la úni­ca pie­za acu­sa­to­ria, por lo que se tie­ne pre­vis­to que en la pró­xi­ma au­dien­cia, que se ha­rá el miér­co­les a las 14, con­ti­núe la lec­tu­ra de los re­que­ri­mien­tos.

Es así que de los 31 in­di­vi­duos que tie­nen un pro­ce­so abier­to, 26 se sen­ta­ron en el ban­qui­llo pa­ra es­cu­char las acu­sa­cio­nes en su con­tra.

De­be se­ña­lar­se que un gru­po de acu­sa­dos se en­cuen­tra en tra­ta­ti­vas pa­ra que se re­a­li­ce un jui­cio abre­via­do. Si bien en el ex­pe­dien­te se nom­bra a nue­ve, fuen­tes cer­ca­nas ex­pli­ca­ron que las tra­ta­ti­vas al­can­zan tam­bién al res­to de im­pu­ta­dos.

En ese sen­ti­do, de­be se­ña­lar­se que el lle­gar a un acuer­do pa­ra so­me­ter a los acu­sa­dos a un jui­cio abre­via­do es com­ple­jo. En ese sen­ti­do, el dia­rio Cla­rín de­ta­lló que por ley, los jui­cios abre­via­dos de­sa­rro­lla­dos en Ca­pi­tal tie­nen que cum­plir con dos con­di­cio­nes bá­si­cas: to­dos los im­pu­ta­dos de­ben es­tar de acuer­do en fir­mar­lo y la pe­na a im­po­ner no pue­de su­pe­rar los seis años de pri­sión.

Es así que las ne­go­cia­cio­nes en­tre los re­pre­sen­tan­tes del Mi­nis­te­rio Pú­bli­co Fis­cal y los de­fen­so­res, con­ti­nú­an.

Al res­pec­to, épo­ca ha­bló con el abo­ga­do Jor­ge Bar­bo­za, quien ac­tual­men­te re­pre­sen­ta a cin­co im­pu­ta­dos, dos mu­je­res y tres hom­bres.

En ese sen­ti­do, el le­tra­do in­di­có que, en ca­so de que no se lle­gue a un acuer­do pa­ra re­a­li­zar un jui­cio abre­via­do, Bar­bo­za con­si­de­ra que hay ele­men­tos su­fi­cien­tes pa­ra pe­dir que las mu­je­res se­an ab­suel­tas mien­tras que pa­ra los hom­bres se in­ten­ta­rá pro­bar par­ti­ci­pa­cio­nes se­cun­da­rias.

De­be re­cor­dar­se que, se­gún la in­ves­ti­ga­ción que ini­ció el juez por­te­ño Ser­gio To­rres, se sos­pe­cha que el trá­fi­co de Ita­tí es­ta­ba di­ri­gi­do por tres ban­das nar­cos in­ter­co­nec­ta­das en­tre sí, que ade­más te­ní­an la­zos con otros gru­pos co­mo los nar­cos del “Clan Ju­ré” y de “Los Mo­nos”, con­si­de­ra­dos pe­sos pe­sa­dos en el mun­do del ham­pa a ni­vel na­cio­nal.

Es así que los nar­cos co­rren­ti­nos ha­brí­an te­ji­do una ex­ten­sa red que po­si­bi­li­tó que la dro­ga lle­gue a sie­te pro­vin­cias.

Del ex­pe­dien­te se des­pren­de que ca­da una de las tres ban­das ita­te­ñas eran co­man­da­das por Car­los “Ca­chi­to” Ba­rei­ro, de 39 años, Fe­de­ri­co Se­bas­tí­an Ma­rín, de 31, y Luis “El Gor­do” Sau­ce­do, de 39 años.

Del trío de su­pues­tos ca­be­ci­llas cri­mi­na­les, se en­cuen­tran de­te­ni­dos “Ca­chi­to” Ba­rei­ro y Fe­de­ri­co “Mo­re­ni­ta” Ma­rín, mien­tras que “El Gor­do” Sau­ce­do nun­ca fue arres­ta­do y son mu­chos los ru­mo­res que dan cuen­ta de que se en­con­tra­ría en Pa­ra­guay.