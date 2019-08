Encuentran el cadáver de un hombre dentro de una valija

Miércoles, 28 de agosto de 2019

El cadáver de un hombre de entre 20 y 30 años y con rasgos orientales fue encontrado dentro de una valija a la vera de un arroyo en el límite de la localidad bonaerense de Tristán Suárez y el partido de La Matanza.



El hallazgo se produjo ayer por la tarde a orillas del Río Matanza y su cruce con la calle Blas Parera, de Tristán Suárez, partido de Ezeiza, donde dos indigentes que revisaban la basura detectaron una valija azul con rueditas y con un bulto en su interior. Según las fuentes, al abrir la maleta, los testigos advirtieron que de una bolsa negra de nailon sobresalía la cabeza del cadáver y dieron aviso a la policía.



Como dato característico, los voceros indicaron que la víctima tiene rasgos orientales y el pelo corto teñido de rubio. "Todo indica que se trata de un homicidio pero debemos esperar la autopsia. Se trasladó el cuerpo tal cual estaba dentro de la valija a la morgue para no perder ninguna evidencia. Sólo vimos que tiene algunos cortes o raspones en la cabeza y la cara", dijo a Télam uno de los investigadores.



El caso es investigado por efectivos de la comisaría local y la fiscal María Eugenia Garrido, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Ezeiza, quien aguarda para esta tarde los resultados de la autopsia que se realizará en la morgue judicial de Lomas de Zamora. La víctima por el momento figura como NN, ya que no pudo ser identificada, por lo que la policía trabajaba en determinar si se ajusta al perfil de alguna persona oriental que esté denunciada como desaparecida.



En esa línea, otro de los pesquisas consultados dijo que no se descarta que el crimen esté relacionado con la "mafia china", aunque aguardan el avance de los peritajes y demás diligencias para avanzar en esa hipótesis. La fiscal puso a trabajar en la pesquisa a los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora.