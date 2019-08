El mayor campo petrolero de Argentina está paralizado por protestas

Miércoles, 28 de agosto de 2019

Los productores reciben alrededor de 20% menos por barril que el valor de mercado después de que el presidente Macri congeló los precios del combustible por 90 días.



La producción en el campo petrolero convencional más grande de Argentina, operado por Pan American Energy Group, se detuvo casi por completo debido a las protestas de los trabajadores ante el gobierno local. Los trabajadores quedaron en licencia por un período indefinido en el campo Cerro Dragón en la provincia de Chubut, donde Pan American, una asociación entre BP Plc y Bridas Corp., perfora en busca de petróleo. Maestros y otros empleados estatales que no están recibiendo su salario en tiempo y forma han bloqueado los caminos hacia el campo petrolero, según dos personas con conocimiento del asunto.





"Estos sucesos impiden que los trabajadores lleguen a sus puestos", según una copia del comunicado de prensa de la compañía con fecha 23 de agosto y publicado solo en los medios locales. "Como resultado, Pan American Energy está obligada a reprogramar las operaciones".



Pan American genera alrededor de dos tercios de su producción en Cerro Dragon. El campo produce aproximadamente 23 mil metros cúbicos de petróleo y gas al día, y es la principal fuente de ingresos para la provincia de Chubut. La producción es clave para garantizar el reembolso de los bonos que la provincia busca perfilar nuevamente. Pan American no reveló por cuánto tiempo se pueden detener las operaciones, o cuánta producción se puede mantener sin supervisión manual. Las conversaciones con líderes sindicales sugieren que los bloqueos pueden extenderse durante un mes.



Martín Ancarola, portavoz de Pan American, no respondió de inmediato a las llamadas y correos electrónicos en busca de comentarios. Pan American es la mayor compañía petrolera integrada de propiedad privada en Argentina. Es propiedad de BP y Bridas, que a su vez es una asociación entre la familia Bulgheroni y CNOOC Ltd. de China. Los US$333 millones en bonos pendientes de Pan American con vencimiento en 2021 se cotizan a 101,37 centavos por dólar, según los precios de Trace.



Los US$650 millones en bonos pendientes de Chubut, con vencimiento en 2026, se cotizan a 66,73 centavos, según precios de Bloomberg. Esos bonos están respaldados por regalías pagadas por perforadores petroleros. Los productores de petróleo de Argentina reciben alrededor de 20% menos por barril que el valor de mercado después de que el presidente Mauricio Macri congeló los precios del combustible en las estaciones de servicio durante 90 días.