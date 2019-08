La mesa política se reunió con Mauricio Macri tras la marcha del sábado Martes, 27 de agosto de 2019 "Los gobernadores no presionan, extorsionan", dijo el senador Luis Naidenoff tras la reunión en Casa Rosada



El objetivo es intentar retomar la iniciativa política. Mauricio Macri y los principales dirigentes del oficialismo buscarán por estas horas mostrar signos de vitalidad tras la derrota en las primarias y la crisis en la que quedó sumergido el Gobierno.



La masiva marcha del sábado le dio a la Casa Rosada un plus anímico que no esperaba. Y la presentación de más de una docena de gobernadores del PJ en la Corte Suprema, vinculada a las medidas adoptadas por Macri en torno a la quita del IVA de los productos de la canasta básica y los cambios en Ganancias y monotributo, impuestos coparticipables, terminaron de enfurecer a un Gobierno atravesado por pases de facturas internos y sesiones de catarsis.



Mario Negri y Luis Naidenoff fueron los encargados de ponerle voz al encuentro que el Presidente encabezó a última hora del día con su flamante Mesa de Acción Política, que había debutado hace una semana producto de la crisis. Y el mensaje fue homogéneo: confrontaron directamente con el peronismo.



"Los gobernadores no presionan, extorsionan. Hay que dejar de lado la extorsión en la Argentina. Cuando llegó Macri golpeaban las puertas porque no podían pagar los salarios. La responsabilidad debe ser compartida. Si engrosaron las cajas provinciales eso tiene que trasladarse en beneficio de la gente. Tenemos un presidente que está abocado a hacer lo que tiene que hacer. Que tampoco se apresuren los gobernadores a poner palos en la rueda porque esta historia ya la vivimos en la Argentina. El 27 de octubre se vota", disparó el jefe del interbloque del oficialismo en el Senado, visiblemente ofuscado, ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada.





Su par de Diputados fue en la misma línea. "Se están ocupando mucho en ver si hay dificultades entre nosotros. Tenemos un orden de prioridades. Se vota el 27 de octubre, el candidato es Mauricio Macri y el mejor Mauricio Macri es el presidente, que está trabajando para que la incertidumbre económica desaparezca y que haya estabilidad política. Ese es un capital de 60 días. Nos llama la atención que si frente a una devaluación como la que se produjo el Gobierno no hubiese tomado ninguna medida, ¿que estarían diciendo en la reunión de gobernadores y del peronismo? Estos son unos insensibles, abandonen el Gobierno. El Gobierno estuvo a la altura de lo que la emergencia demandaban. Y el peronismo lo sabe mejor que nadie", planteó Negri en el mismo tono mientras empezaba a caer la noche y el jefe de Estado dejaba la Casa de Gobierno en compañía de Horacio Rodríguez Larreta y con un llamativo bolso que colgaba cruzado de su espalda.



"Nadie le puede pedir a la oposición que cogobierne, porque estamos en una elección interna. Lo que sí no puede pedir la oposición es que el gobierno solo se haga responsable y que esté en silencio, que no actúe y que ellos te tiren piedras", agregó con bronca el jefe del interbloque del oficialismo en la Cámara baja.



Los gobernadores que se presentaron en la Corte Suprema para frenar las últimas medidas económicas de Macri, tomadas con urgencia tras la derrota por 15 puntos ante el Frente de Todos, alteraron el humor oficial. Hubo otros mandatarios, como el de Neuquén, que abrieron un canal de diálogo con el Poder Ejecutivo y evitaron judicializar el tema.



Incluso los reproches internos en la flamante mesa de acción política quedaron en un segundo plano.



Alberto Fernández junto a los gobernadores del PJ

En la previa había dudas por la tensión entre Elisa Carrió y Rogelio Frigerio, dos de los integrantes del nuevo espacio de reflexión interno en el que además participaron esta tarde María Eugenia Vidal, Miguel Ángel Pichetto, Mario Quintana, Marcos Peña y Patricia Bullrich. El gobernador Gerardo Morales también se dio cita. No estuvo Alfredo Cornejo, el más crítico de los radicales.



Según fuentes oficiales, la diputada de la Coalición Cívica y el ministro del Interior habrían tenido un diálogo que sirvió para apaciguar los ánimos que, horas antes del cónclave, estaban caldeados.



La líder de la Coalición Cívica fue la primera en llegar a Casa Rosada, 12 minutos antes de las 17. Y la primera en irse, un rato después de las 18, aún con la reunión a medio terminar. El último en llegar fue el jefe de Gobierno porteño, que un rato antes había participado de un acto en la Ciudad junto a Frigerio.





Carrió le dijo a su entorno que tenía que volver a su casa de Exaltación de la Cruz, que vio al Presidente de buen semblante, que "todo fue muy bien" y que Macri va a ganar en octubre. A la diputada le divierte la adversidad.



"Quiero recordar que hay muchos gobiernos provinciales que se endeudaron en dólares. Y que tienen problemas. Pero eso no se lo carguen en la cabeza del Presidente", volvió a apuntar Negri contra el PJ.



Más allá de el espasmo de esta tarde contra los gobernadores opositores, el Gobierno aún no definió la estrategia de cara a octubre. La campaña todavía está bajo análisis. Este martes podría haber una reunión de los equipos de comunicación con Jaime Durán Barba, el golpeado asesor presidencial que volvió el viernes a la Argentina.



El fin de semana, en su habitual columna dominical, el consultor ensayó una autocrítica. Lo mismo el jefe de ministros ayer, en un reportaje, en el que aseguró que, en las elecciones primarias, "faltó territorio".



Y lo propio hizo Negri, después de la reunión de esta tarde. Siempre falta territorio. Nosotros estamos de autocrítica todos los días pero no nos paraliza", dijo. Y volvió a a cargar contra la oposición. "Yo pregunto cuando vean a algunos de los amigos del peronismo, del kirchnerismo, pregunten también si hacen alguna autocrítica de algo", remarcó