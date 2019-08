Prometió un bono de $5000 a sus empleados si Macri llega al balotaje Martes, 27 de agosto de 2019 El empresario y ex candidato oficialista Gonzalo Blasco ofreció a sus trabajadores un premio en caso de que voten por la reelección del Presidente



Un grupo de productores agropecuarios de Tucumán ofrecieron dinero a sus empleados a cambio de votos para el presidente Mauricio Macri. La suma es en concepto de un bono de entre 3.000 a 10.000 pesos en el caso de que el candidato de Juntos por el Cambio alcance el balotaje. Así lo confirmó Gonzalo Blasco, luego de que se viralizara una grabación suya que envió a otros empresarios en la que da cuenta del premio prometido.



"En Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagar un bono de $5.000 si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal, es decir, entre el 1 y el 10 de noviembre", señaló el audio que circuló por las redes sociales.



"Se discutió un poco el precio. Algunos opinan pagar tres, otros cinco, hay uno que paga 10… $10.000, así que esto es muy importante", continuó en el mensaje. "La gente también está asustada. Yo hoy le transmití a mi personal y lo tomó muy bien, estaban contentos, me dijeron que me van a acompañar. Esto es muy bueno porque ese voto vale por dos, muchachos. Le restamos uno a ellos (a la fórmula peronista) y viene uno para Mauricio. Esto haganló correr boca a boca, no es nada institucional, pero avisenlé a sus vecinos a sus amigos", finalizó el mensaje.





La iniciativa de los empresarios tucumanos salió a la luz y comenzó a generar una fuerte controversia por las características clientelares de la oferta. "No es del todo así", indicó Gonzalo Blasco, quien confirmó la autoría del audio. "Grabé un audio para mis amigos, en el que digo que Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Nosotros le pagaríamos un bono de 3000 o 5000 pesos".



"Es una promesa de premio que no se sabe si pasará", ratificó el productor, al aludir sobre el escenario incierto de las próximos elecciones del 27 de octubre.



En diálogo con el periodista Luis Novaresio, por radio La Red, Blasco se quejó que en la provincia de Tucumán el poder político se aproveche de la "impunidad" y salga a comprar votos con prácticas clienterales, pero rechazó que él tuviera un comportamiento similar con sus empleados.



"No es lo mismo porque es dinero mío y del ámbito privado, no del Estado. Es una promesa de premio, no hay una extorsión ni una amenaza. El bono es una liberalidad", se defendió. "No es gente que esta en situación de calle, es gente que trabaja conmigo", agregó el ex presidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte.



Además, Gonzalo Blasco indicó que habría más productores locales del sector agropecuario realizando la misma "promesa" para revertir el resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto.



"Al parecer hay más empresarios que piensan como yo. Creo que es una buena manera de colaborar para que se dé un resultado", concluyó.



Blasco se dedica a la producción granos y fue candidato a diputado por el macrismo en 2017. En su cuenta de Twitter suele publicar posteos en apoyo al Gobierno. En algunas de ellas aparece junto a funcionarios como el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y los diputados Guillermo Cano y Domingo Amaya.



Semanas atrás, Tucumán volvió a ser noticia por la deteriorada situación laboral y económica. En las redes sociales, se viralizó un video de la localidad de Yerba Buena, donde cientos de personas formaron una cola de más de dos kilómetros, más de 20 cuadras para dejar su currículum en una cadena de supermercados.