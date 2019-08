Espert le pidió la renuncia a Scialabba la candidata acusada de robar en un supermercado Martes, 27 de agosto de 2019 Su lugar será ocupado por María Astuena, escribana y parte del equipo de Despertar. La ahora ex aspirante al senado se llevó sin pagar varios productos. El candidato a presidente por el Frente Despertar, José Luis Espert , le pidió la renuncia a Eliana Scialabba, candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires, luego de que fuera acusada el viernes de hurtar alimentos y productos de limpieza de un supermercado en el barrio porteño de Recoleta.



"En virtud de los hechos que son de público conocimiento informo que le he pedido la renuncia a la Mg. Eliana Scialabba a su candidatura a 2da Sen. de la Nación representando a CABA. Renuncia que ya me ha hecho llegar", escribió Espert en su cuenta de Twitter.



Espert anunció que su lugar será ocupado por María Astuena, escribana y parte del equipo de Despertar.



Scialabba fue sorprendida el viernes pasado por la tarde por personal de seguridad de un supermercado ubicado en Charcas y Agüero, ciudad de Buenos Aires, llevándose sin pagar chicles, un paquete de chocolates, un kit de higiene bucal, una crema para manos, bombones, fiambre, queso y un gel hidratante facial.



Por tal motivo fue retenida en el lugar y trasladada primero a la seccional de la zona, y luego derivada a la Unidad Penal 28, donde pasó la noche para luego de ser indagada por el fiscal.



Al tratarse de un delito excarcelable, Scialabba fue liberada el sábado cerca de las 18.30.