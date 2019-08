Estatales rechazan propuesta de pago y se multiplican los cortes de rutas Lunes, 26 de agosto de 2019 Los trabajadores estatales de Chubut seguirán de paro y con cortes de ruta durante toda la semana que viene. No alcanzó la nueva propuesta del gobierno provincial respecto a otro sistema del pago de salarios y el distanciamiento entre trabajadores y gobierno se ensancha.

Con el agravante que los cortes de ruta traen numerosos inconvenientes a gente que nada tiene que ver con el Estado y que no puede acudir a sus lugares de trabajo.



El gobierno asumió el compromiso de no descontar los días de paro y ofreció un nuevo sistema de pago de salarios hasta tanto se normalice la situación: un monto fijo a todos los trabajadores activos y jubilados. Pero fue rechazado y los gremios anunciaron un paro de 120 horas, es decir toda la semana que viene con cortes de rutas incluido.





La reunión, realizada durante todo el día de ayer entre gremialistas y funcionarios no arrojó ningún resultado positivo. Es que al terminar dicho encuentro, se anunció la continuidad de las medidas de fuerza. Incluido los cortes de ruta. La crisis se agrava con el correr de los días: no hay clases, tampoco es normal el servicio de salud, abundan las manifestaciones, los cortes de ruta y la toma de edificios públicos y están cortados los servicios de la obras social SEROS, que es de los trabajadores estatales.



Con otro agravante: el corte en los cruces de las rutas 3 y 26 en Comodoro Rivadavia impide el paso de los trabajadores de los yacimientos petroleros. Con lo cual se resiente la producción de crudo y con eso el ingreso del pago de regalías que Chubut recibe del gobierno nacional y que representa más de 30 por ciento de sus ingresos.



También fluyen las internas gremiales: ayer por una pelea entre grupos antagónicos de la Asociación



Decir que Chubut está “en llamas” no se aleja tanto de la realidad. Aunque el gobierno provincial terminaría rápidamente con estas protestas: consiguiendo plata y pagando los sueldos al día. Es vital para los empleados públicos y también para las economías regionales algunas de las cuales se mueven al compás de la administración pública provincial, que por ahora no consigue los recursos para ponerle fin al atraso en los pago y eso enfurece a gremialistas y empleados.



No obstante, desde la Mesa de Unidad Sindical (MUS) se calificó como positivo el contacto con el Gobierno, aunque se exigieron precisiones que en el día de ayer no llegaron. “Solo se nos dijo que no habrá descuento por los paros y se devolverá a los docentes los días de descuentos que se excedieron cerca del 50 por ciento”, detalló el dirigente Edgardo Hompanera de ATE que fue parte del encuentro.



Con el compromiso de que “el lunes nos va a convocar para darnos un cronograma de como se van a pagar los aumentos adeudados y que piensa hacer con los aumentos que tienen que pagar este mes”. Desde el sector de los estatales se exigieron medidas urgentes para que “se reactive la obra social urgente y que nos den fecha de pago en agosto”.



Sin embargo, en cuanto a fechas y plazos consideran los trabajadores que las respuestas no fueron concretas. En este marco, la respuesta de la MUS fue que “hasta que no tengan certeza y decisiones vamos a seguir con el plan de lucha esto se va a decidir con los mandatos, seguimos hasta que cobre el último rango”, cuestión que provincia podrá confirmar recién el próximo jueves.



Producción petrolera



Los cortes de ruta impiden llegar a los yacimientos petroleras, una actividad vital para los ingresos del fisco provincial. Así, la firma Pan American Energy informó que, desde el 13 de agosto pasado, diversos cortes de ruta impiden el normal acceso a los yacimientos del personal propio y contratistas de la compañía.



La firma señaló que "esta situación se ha agravado con el incremento de la cantidad de cortes y personas que se concentran para interrumpir el paso por las rutas nacionales, provinciales y caminos en las cercanías de Comodoro Rivadavia y Sarmiento. Estos hechos impiden el traslado del personal a sus puestos de trabajo, el desarrollo normal y seguro de las actividades y afectan la operación de los yacimientos, la producción y las reservas".



Dada esta situación "Pan American Energy se ve en la obligación de reprogramar sus actividades con el objeto de evitar el riesgo para sus empleados, contratistas y la operación".