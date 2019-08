Gran cantidad de joyas halladas en manos de supuesto “arrebatador”

Viernes, 23 de agosto de 2019

Policías allanaron una casa en la cual encontraron a “Pulga”. También confiscaron una moto.







Un mu­cha­cho sos­pe­cha­do de co­me­ter dis­tin­tos ro­bos con la mo­da­li­dad de mo­to­cho­rro fue de­te­ni­do ayer por la Po­li­cí­a, en la ciu­dad de Co­rrien­tes, lue­go de que una vi­vien­da fue­ra alla­na­da.





Al jo­ven se lo co­no­ce co­mo “Pul­ga” y en la ca­sa en la cual se en­con­tra­ba al mo­men­to del arres­to se ha­lla­ron jo­yas de du­do­sa pro­ce­den­cia que fue­ron se­cues­tras pre­ven­ti­va­men­te.

“Pul­ga” es­tá sin­di­ca­do por una se­rie de “a­rre­ba­tos” co­me­ti­dos en dis­tin­tas par­tes del mi­cro­cen­tro.

Lue­go de ta­re­as in­ves­ti­ga­ti­vas, que in­clu­ye­ron el re­gis­tro de cá­ma­ras y re­co­pi­la­ción de tes­ti­mo­nios, las sos­pe­chas fue­ron apun­tan­do en con­tra del mu­cha­cho.

Al res­pec­to, se sos­tu­vo que, apa­ren­te­men­te “Pul­ga” es­ta­ba en una vi­vien­da, pe­ro no así la mo­to que ha­bría uti­li­za­do pa­ra de­lin­quir. Por lo tan­to, se dia­gra­ma­ron dos alla­na­mien­tos, con la in­ten­ción, no só­lo de con­cre­tar la de­ten­ción, si­no ade­más de con­fis­car el ve­hí­cu­lo pa­ra ro­bus­te­cer el cuer­po pro­ba­to­rio de la cau­sa pe­nal.

La la­bor es­tu­vo a car­go de la di­vi­sión de In­ves­ti­ga­cio­nes de la Di­rec­ción de Se­gu­ri­dad Me­tro­po­li­ta­na.

Así es que, a la Jus­ti­cia lle­ga­ron dos pe­di­dos de alla­na­mien­to, uno a re­a­li­zar so­bre un in­mue­ble ubi­ca­da por Chi­le y Ne­co­chea del ba­rrio Co­lom­bia Gra­na­de­ros.

“El per­so­nal po­li­cial en­con­tró en el lu­gar gran can­ti­dad de co­lla­res, al­ha­jas y mo­ne­de­ros, co­mo así mis­mo ele­men­tos elec­tró­ni­cos, de los cua­les no pu­do jus­ti­fi­car su pro­pie­dad ni pro­ce­den­cia”, sos­tu­vo una voz ofi­cial en tor­no al ca­so.

De esa ma­ne­ra, fue de­te­ni­do “Pul­ga”.

Pos­te­rior­men­te, los agen­tes se di­ri­gie­ron ha­cia el ba­rrio Doc­tor Mon­ta­ña. Allí, alla­na­ron otra vi­vien­da pa­ra com­ple­tar la se­gun­da par­te de la la­bor: con­fis­car la mo­to­ci­cle­ta del jo­ven. Así fue se­cues­tra­do un ro­da­do de 110 ci­lin­dra­das.

Se­gún las sos­pe­chas, el ve­hí­cu­lo no per­te­ne­ce­ría a “Pul­ga”.