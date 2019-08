Los argentinos deberán pagar un permiso para viajar a Europa

Miércoles, 21 de agosto de 2019

Se denomina ETIAS y entrará en vigencia en 2021. En qué consiste y cómo se deberá tramitar.



A partir de 2021, las personas que visiten Europa y no tengan pasaporte europeo deberán tramitar un permiso especial para recorrer el Viejo Continente. Se trata del denominado ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes.



Las autoridades europeas indicaron que no se trata de una visa y que es sólo un permiso, pero no deja de ser un trámite obligatorio.



La diferencia está en que algunos requerimientos son menores a los de una visa tradicional, ya que no será necesaria una foto o datos biométricos ni indicar situación financiera).





Las aerolíneas deberán controlar que los pasajeros tengan el permiso en orden. (AFP PHOTO / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK)

ETIAS representa el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes. Se trata de un sistema íntegramente electrónico que autoriza y realiza un seguimiento de los visitantes de países que no necesiten un visado para acceder al espacio Schengen(área que comprende a 26 países europeos que abolieron los controles fronterizos).





El pedido de este permiso de autorización previaempezará y terminará online tras el pago de 7 euros. Tendrá una validez de tres años y los datos que se incluyan en la solicitud se cruzarán con bases de datos de la UE y de Interpol. Ahí se definirá si hay razones para denegar la entrada.



A partir de ahí, si no se recibe respuesta se considera que la autorización fue aprobada. Si en el sistema salta alguna alerta la autorización será decidida manualmente en un plazo máximo de 96 horas. El funcionario encargado de revisar la peticiónpodrá pedir información adicional. Cuando la reciba tendrá otras 96 horas para tomar una decisión.





El permiso deberá solicitarse aún cuando no se necesita visa para ingresar a la UE. (Archivo)

Debido a que los ciudadanos de países que no necesita un visado para viajes dentro de la UE, como los argentinos, pueden permanecer hasta 90 días en esas fronteras, el ETIAS se asegura de que esas personas no supongan un riesgo para la seguridad.



Antes del embarque, los transportistas aéreos y marítimos tendrán la obligación de verificar que los extranjeros que necesitan ese permiso estén en posesión de una autorización válida.



​Todos los países que necesitan una autorización ETIAS para viajar a Europa



Albania



Andorra



Antigua y Barbuda



Argentina



Australia



Bahamas



Barbados



Bosnia-Herzegovina



Brasil



Brunéi



Canadá



Chile



Colombia



Corea del Sur



Costa Rica



Dominica



El Salvador



Emiratos Árabes Unidos



Estados Unidos



Georgia



Granada



Guatemala



Honduras



Hong Kong



Israel



Japón



Kiribati



Macao



Macedonia del Norte



Malasia



Islas Marshall



Mauricio



México



Micronesia



Moldova



Mónaco



Montenegro



Nauru



Nueva Zelanda



Nicaragua



Palau



Panamá



Paraguay



Perú



San Cristóbal y Nieves





Santa Lucía



Saint Vincent



Samoa



Serbia



Seychelles



Singapur



Islas Salomón



Taiwán



Timor Oriental



Tonga



Trinidad y Tobago



Tuvalu



Ucrania



Uruguay



Vanuatu



Venezuela



De alguna forma, se parece al Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje de Estados Unidos (ESTA), que se emplea para una finalidad similar.





ESTA son las siglas de Sistema Electrónico de Autorización de Viaje. Es un sistema de solicitud online, operado por el U.S. Department of Homeland Security (DHS) que no es una visa sino una autorización previa para los pasajeros antes de permitirles ingresar a Estados Unidos.



Siempre que el viaje sea por negocios o turismo (o si sólo es en tránsito, se requiere lo mismo) y por un período inferior a 90 días,los viajeros argentinos con doble ciudadanía (por ejemplo, la española o italiana) no necesitan obtener una visa para entrar a Estados Unidos y deben completar por internet el formulario de ESTA.





Tal como pasará con el ETIAS para Europa, los argentinos con doble ciudadanía deben solicitar el ESTA al menos 72 horas antes de subir a un avión o barco hacia Estados Unidos.