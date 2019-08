Elisa Carrió gana protagonismo en la campaña electoral

Miércoles, 21 de agosto de 2019

La diputada salió fortalecida tras al crisis en el Gobierno por la derrota en las PASO. Se erigió como vocera política y hará recorridas. Hay sectores que la resisten.





El primer paso lo había dado en Costa Salguero, la noche de la derrota. Elisa Carrió tomó el micrófono y subió al escenario para levantar la voz y el clima de resultado irremontable por la amplia ventaja a favor de Alberto Fernández. Su discurso encendido y controvertido continuó en el CCK, con Mauricio Macri y decenas de funcionarios entre la perplejidad y la celebración con aplausos. La saga de mayor visibilidad se completó el fin de semana, con reuniones con el Presidente y un rol protagónico, y como vocera, en la flamante mesa de acción política constituida para intentar contener la crisis y consensuar medidas de Gobierno y el rumbo de la campaña hasta las generales de octubre.



Con Carrió sentada a la derecha de Macri, la reunión en la Quinta de Olivos dejó entre las conclusiones el respaldo a la continuidad de Marcos Peña -con Nicolás Dujovne uno de uno de los principales apuntados por la derrota de Juntos por el Cambio- y a la vez un recorte del poder del jefe de Gabinete a partir de la conformación de la mesa política, si en este caso ese ámbito funciona en la práctica a diferencia de las anteriores que se diluyeron. Carrió sumó a Mario Quintana y asistieron -por orden de cercanía a Macri en la foto- Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Miguel Pichetto, los radicales Mario Negri y Luis Naidenoff, Peña y los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Patricia Bullrich (Seguridad).



De la mesa también participarán los gobernadores radicales. Sin Alfredo Cornejo (de viaje), Gerardo Morales y Gustavo Valdés se reunirán este miércoles con Macri. “Es importante, por ser un ámbito que no existía, con representación de todas las fuerzas políticas”, consideró un dirigente de confianza de Carrió. “El tema es que funcione realmente, que lo que se hable ahí se ejecute. Hemos tenido tantas mesas... Ahora parece haber un cambio de actitud”, fue más cauto uno de los referentes de la UCR.



“Vamos a hacer campaña juntos los tres: Macri, el candidato a vicepresidente y yo, que ya me estaba despidiendo pero vuelvo”, avisó Carrió, con un protagonismo y posiciones que generaron cuestionamientos internos y acaso a contramano -o se trata de un doble discurso- de la decisión del Presidente de fijar como prioridad el intento de estabilizar la economía para controlar el dólar y en esa línea su nueva comunicación con Fernández. Cerca de Peña relativizaron la estrategia de reforzar la polarización contenida en un manual de instrucciones para la próxima etapa, del que dio cuenta Clarín.



Uno de los nuevos integrantes de la nueva mesa también matizó la postura confrontativa: “Es un momento de manejarse con mucha responsabilidad, enfocarse en las medidas y hablar propositivamente, más allá de ratificar que lo otro es la vuelta al pasado”. Aun así Carrió se asumió como “vocera oficial” de la reunión en Olivos y volvió a mostrarse combativa en la noche del lunes en TN. Algunas frases:



-“El mayor daño lo hace una palabra más o una palabra menos que diga Alberto Fernández”.



-“Ahora se juega República o autoritarismo. ¿Qué va a pasar con el narco si gana uno u otro? ¿Qué va a pasar con la libertad de expresión? ¿Cuáles van a ser nuestras alianzas? ¿Con Irán, Rusia, Venezuela y Cuba?”.



-“Los inversores dicen 'si vuelve Cristina, nosotros nos retiramos'”.



-“Grupos narcos controlan la votación para tener impunidad posterior”.





-“Estoy segura de que ganamos en octubre. A Alfonsín lo fuimos a votar perdiendo. No quiero regresar a la corrupción, a la impunidad, al narcotráfico”.



-“Se trata de la consolidación de una República o de la pérdida para siempre de una República, con una alianza terrible en el marco internacional que prácticamente nos lleva a Irán y fuera de Occidente”.



-“Si quiere ser libre, tener destino, poder criticar, si quiere garantías, tiene que votar a la República. Se juega el Consejo de la Magistratura, la independencia de la Justicia, que los jueces dejen de actuar y liberen a todos. Se juega que va a estar garantizado el narcotráfico. ¿Entonces qué, le van a matar a los hijos?”.