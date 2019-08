Cómo cambió la diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri

Miércoles, 21 de agosto de 2019

Por su peso electoral, los distritos escrutados representan el 52,5% de los votos de todo el país. El mapa con los resultados.





Si la pelea para octubre ya venía cuesta arriba para el presidente Mauricio Macri, por el conteo provisorio de las PASO del 11 de agosto, a medida que van apareciendo los datos del escrutinio definitivo, provincia por provincia, el desafío se empina aún más. La Cámara Nacional Electoral ya compiló los resultados en 19 distritos y, en ese global parcial, la diferencia a favor de Alberto Fernández se amplió.



Hasta este martes a la tarde, con 18 provincias contabilizadas, el candidato del Frente de Todos llevaba había agrandado su ventaja en unos 75 mil votos. Pero ya entrada la noche, se sumó el conteo en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), y Mauricio Macri recortó 3 mil: ahora, la diferencia está en torno a los 72 mil votos.





Los datos gruesos de este primer balance:



- Las 19 provincias que terminaron su conteo definitivo -el único que vale para la Justicia- son CABA, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego



Escrutinio definitivo: Alberto vs. Macri



Este es el conteo en 19 provincias, según datos de la Justicia Electoral





Flourish logoA Flourish data visualisation

Infografía: Clarín

- Entre todas, representan el 52,5% del peso electoral de todo el país, si se toman como parámetro los votos afirmativos en las últimas primarias. El 47,5% restante se reparte entre las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Neuquén y Tucumán.



- En el conteo provisorio en esos 19 distritos, (con más del 98% de las mesas escrutadas), el candidato presidencial del Frente de Todos había juntado 5.591.387 votos afirmativos, un 45,39%. Su rival de Juntos por el Cambio tenía 4.388.052 sufragios: 35,62%.



- En el conteo definitivo en esas mismas provincias (con el 100% escrutado), Alberto F. subió a 5.764.020 votos y su porcentaje pasó a 45,58%. Es decir, sumó 172.633 sufragios y 0,19 puntos porcentuales. Macri, en tanto, totalizó 4.488.814 votos y quedó en 35,49%: aunque tuvo 100.762 sufragios más, su porcentaje bajó 0,13 puntos porcentuales.



- En conclusión, la diferencia en esas 19 provincias hasta el conteo provisorio era de 1.203.335 votos y 9,77 puntos, y con el definitivo pasó a 1.275.206 sufragios y 10,09 puntos. La brecha se amplió en 71.871 votos y 0,32 puntos porcentuales.



- Como quedaban mesas por escrutar, los dos candidatos sumaron votos en las 19 provincias escrutadas definitivamente. Pero en puntos porcentuales, Alberto F. mejoró en todas menos en Río Negro; mientras que Macri perdió centésimas en 14 y sólo creció en Río Negro, San Juan y Santiago del Estero.



- El mayor incremento en cantidad de votos, para los dos, se dio en Jujuy: Alberto subió 30.613 y Macri, 18.790.



- Cuando se contabilicen las provincias que falta, en particular Buenos Aires, mejorarán los números de Fernández y caerán los del Presidente. La diferencia en el provisorio superó los 15 puntos.





Según confirmaron este martes desde la Cámara Electoral a Clarín, para terminar con el conteo definitivo en todo el país "falta por lo menos una semana. La que más tarda es Buenos Aires". Ese distrito, vale recordarlo, concentra el 37% del padrón de todo el país.



Según el conteo provisorio, con el 98,67% de las mesas escrutadas, Alberto F. llegó a 49,19% de los votos positivos, contra 33,12% de Macri. Esos números ya ubicaban al candidato K en el top five de los presidenciales más votados desde la vuelta de la democracia, sólo superado por Cristina Kirchner (2011), Raúl Alfonsín (1983) y Carlos Menem (1995). Ahora podría crecer unas décimas más.



Pero más allá de la estadística histórica, el dato que desvela a los dos polos de la grieta tiene fecha futura: 27 de octubre. Entonces, para forzar un balotaje, deberían darse dos fenómenos en paralelo: que Alberto Fernández baje y que Macri suba. Mucho.