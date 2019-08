“No tiene sentido permitir una corrida irracional, para eso están las reservas”

Miércoles, 21 de agosto de 2019

El ministro de Hacienda aseguró que, de ser necesario, el Banco Central intervendrá para estabilizar el valor del dólar.





El ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, insistió este miércoles en que la prioridad de su gestión será estabilizar el tipo de cambio y que "no tiene sentido permitir una corrida irracional", por lo que, de ser necesario, usarán las reservas para impedirlo.



"Estabilizar el tipo de cambio es central porque es la primera caja de resonancia de la economía y afecta a los ciudadanos de a pie, porque cualquier salto tiene impacto inflacionario. Lo que es indudable es que el tipo de cambio actual está largamente por encima del valor de equilibrio. No hay razón alguna para esperar o promover un alza cambiaria. El tipo de cambio real, el que equilibra nuestra relación con el mundo, es el más alto de los últimos 12 años", dijo Lacunza.



En diálogo con radio Mitre, el reemplazante de Nicolás Dujovne afirmó que así como "no tiene sentido pararse delante del tren si el tipo de cambio está bajo porque sería usar reservas de manera ineficiente", sí intervendrán en caso de ser necesario impedir una "especulación irracional".



"Como el tipo de cambio está en un valor superior al de equilibrio no tiene sentido permitir una corrida irracional, para eso están las reservas. Cómo se va a hacer esto en el día a día es responsabilidad del Banco Central y yo no me voy a meter. En momentos de incertidumbre cambiaria la economía pierde precios de referencia, entonces lo primero que hay que hacer es dar una pauta nominal, un valor de referencia para que haya transacciones elementales de compra venta y después contratos a largo plazo, de ahorro o inversión", amplió.



Consultado sobre las razones que provocaron el último salto en el valor del dólar, el ex funcionario bonaerense dijo que se trató de "una combinación de distintos factores", aunque le asignó un peso especial a la derrota de Mauricio Macri en las PASO.



"Lo único que ha pasado entre el viernes 9 y el lunes 12 de agosto, cuando la economía y las finanzas tuvieron un shock, fueron las elecciones primarias. Evidentemente, la evolución y el resultado de las PASO no son indiferentes a la marcha de la economía y el mercado. El modelo económico actual era el mismo el viernes que el lunes. Lo único que pasó en el medio fue el resultado electoral, así que se puede aislar la causa del efecto. ¿Cómo llegamos hasta acá? Eso es un prisma de más mediano plazo y seguramente hay una combinación de factores: herencia, errores propios y algo de mala suerte, como la sequía del año pasado", explicó.



El flamante ministro, quien el martes se reunió con el equipo económico de Consenso Federal 2030, el espacio de Roberto Lavagna, ratificó que seguirá juntándose con otros referentes de la oposición: "Empezamos ayer. Vinieron a mi oficina. Estuvimos conversando sobre el momento y las posibilidades en el futuro inmediato y me trajeron propuestas que vamos a estudiar. Hoy (por el miércoles) seguramente me reuniré con los representantes del Frente de Todos. También me comuniqué ayer con José Luis Espert para juntarnos con ellos y lo haremos también con el espacio NOS y el Frente de Izquierda. Queremos escuchar a todos".



Lacunza resaltó que el objetivo central de los encuentros es "generar certidumbre al futuro" porque el mercado "no es indiferente" a eso. Así lo explicó: "El mercado le presta tanta atención al futuro como al presente. Por eso, además de lo que pueda hacer el Gobierno, que está a cargo y tiene la botonera, también importa lo que digan los candidatos y los referentes económicos de la oposición. El mercado y la gente tienen intereses comunes, cuando a uno le va mal al otro le va peor".



"Nos tenemos que poner todos de acuerdo en que hay un objetivo de primer orden que es cuidar la estabilidad. Hay una competencia electoral legítima y está fuera de discusión, pero eso no puede ser una excusa para poner en riesgo la estabilidad. Tenemos que ser todos muy prudentes y sensatos", insistió.



Por último, respecto a la marcha de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en los próximos días enviará una misión a la Argentina para revisar el cumplimento de las metas comprometidas en el segundo trimestre, Lacunza dijo que el programa "sigue vigente".



Y cerró: "Ayer me ocupé de mostrar los cumplimientos fiscales. Vamos a sobrecumplir la pauta anual. Guido Sandleris (presidente del BCRA) también hizo lo propio. El comunicado del Fondo refleja esa conversación. Les pedí que me dieran algunos días o semanas para configurar la situación y delinear los próximos pasos y lo entendieron, así que nos juntaremos en las próximas semanas".