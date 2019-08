Macri le prometió a la Mesa de Enlace que no aumentará las retenciones Miércoles, 21 de agosto de 2019 Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada a dirigentes de la Mesa de Enlace, que agrupa a las cuatro principales asociaciones nacionales de productores agropecuarios, ante quienes avaló las 14 propuestas que el sector presentó días atrás y se comprometió a no subir retenciones hasta fin de año.

Así lo señalaron los representantes de la Mesa de Enlace en diálogo con la prensa al salir del encuentro, del que participaron los dirigentes Carlos Iannizzotto (Coninagro), Carlos Achetoni (Federación Agraria Argentina), Dardo Chiesa (Confederaciones Rurales Argentinas), y Daniel Pelegrina (Sociedad Rural Argentina), junto al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Etchevehere.



El mandatario "firmó el documento y avaló totalmente las 14 propuestas que habíamos consensuado entre las cuatro entidades", dijo el representante deConinagro.



En el mismo sentido, el presidente de la Sociedad Rural confirmó que el Jefe del Estado "adhirió en un 100 por ciento con el documento", un punteo con 14 propuestas que el campo está presentando ante cada uno de los candidatos presidenciales que competirán en las próximas elecciones de octubre.



Pelegrina sostuvo en ese sentido que allí se plantea "un marco institucional necesario para que se desarrolle la actividad económica", entre los que mencionó "respeto a la división de poderes, a la Justicia y libertad de prensa".



Sostuvo entonces que luego el documento aborda los temas impositivos como las retenciones y de infraestructura, entre otros, con pedidos concretos para el sector.



Consultado por la prensa, Chiesa indicó que "el Presidente dijo que no se van a aumentar retenciones" y que fue "categórico" en ese sentido.



Por su parte, el representante de Federación Agraria, Carlos Achetoni, dijo que si bien para el pequeño productor es importante que no se aumenten las retenciones, además requiere "financiamiento para poder hacer la reinversión productiva que se está necesitando".



Sobre si habían dialogado sobre el resultado electoral de las PASO con el Presidente, contó que le expresaron que quedó claro que el sector productivo y rural "no tiene en las urnas el potencial que tienen los pueblos y las ciudades" vinculadas al campo.



El documento de los ruralistas propuso, entre otras cosas, una reforma tributaria, la quita de retenciones en 2020, modernización del sistema laboral y que los reintegros vuelvan al nivel vigente previo a su reducción.