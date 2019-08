El Kun organizó una fiesta de cumpleaños sorpresa para su pareja

Viernes, 16 de agosto de 2019

Sofía Calzetti, la novia pareja del jugador de fútbol, cumplió 23 años y lo festejó con sus amigas en un restaurante de Manchester





Sergio Agüero quiso demostrarle todo su amor a Sofía Calzetti de una manera muy especial. Por este motivo, organizó una fiesta sorpresa para celebrar el cumpleaños número 23 de su novia. El lugar elegido para la ocasión fue un exclusivo restaurante de Manchester.



El jugador de la selección nacional invitó a un grupo de amigos y familiares para agasajar a su pareja. De esta manera, se divirtieron tomando tragos y disfrutaron de una deliciosa comida. También le cantaron el feliz cumpleaños a la modelo y comieron una rica torta, como pudo verse en las imágenes y videos que compartieron en las redes sociales.





"¡Increíble sorpresa! @10aguerosergiokun sos lo mejor de este mundo. ¡Un año más de felicidad y aprendizaje! ¡Solo palabras de agradecimiento a este mundo y todos los que lo hacen día a día más lindo!", escribió Sofía en su cuenta de Instagram."¡Feliz cumpleaños, amor ! Lo único es verte feliz 😁Te ❤️😍!", le respondió el Kun.



Además, la modelo publicó un mensaje para expresar sus sentimientos tras haber vivido un hermoso día rodeada de sus seres queridos: "Me pone sensible cumplir años por todos esos mensajes lindos de la gente que uno quiere que llegan al corazón, a la vez uno se va dando cuenta que con la suma de los años viene la alegría, pero también el sufrimiento y el dolor".



"Deseo este nuevo año seguir aprendiendo, evolucionando, sonriendo y sabiendo superar todos los obstáculos que se me interpongan. Agradecida y feliz por todo lo que me dio y me da esta vida", finalizó Calzetti, muy emocionada.



En julio pasado, la pareja disfrutó de unas vacaciones en unas playas exóticas. Pero no fue una escapada romántica, sino bien familiar ya que ellos compartieron unos días de relax junto a Benjamín, el hijo que Sergio tuvo con Gianinna Maradona hace diez años.



El delantero del Manchester City se tomó un descanso luego de competir con la selección de Argentina en la Copa América que se llevó a cabo en Brasil. El equipo albiceleste no se consagró campeón, pero alcanzó el tercer lugar en la competencia.



Calzetti estuvo alentando a su pareja como una fanática más. Ellos se conocieron en marzo pasado en un boliche porteño, donde Tini Stoessel festejó su cumple. Él fue invitado por la cantante y ella se encontraba en el lugar. Al verlo, lo saludó y comenzaron a hablar. El flechazo fue inmediato y desde hace meses viven juntos en Manchester.