El Gobierno eliminó el IVA para alimentos de la canasta básica

Viernes, 16 de agosto de 2019

"Tomé una decisión excepcional, que nunca se tomó en la Argentina", detalló el presidente Macri por Twitter

En busca de lograr revertir el escenario electoral y contener a la sociedad en momentos críticos en materia económica, el Gobierno anunció la eliminación del IVA para los principales productos de la canasta básica, medida que regirá hasta fin de año. Es para todas las marcas del mercado, no solo algunas particulares.



Los principales productos que consumen las familias argentinas pagarán

desde este viernes 0% de IVA (casi todos pagaban 21% hasta hoy). "Es la primera vez en la historia del país que se elimina el IVA a los alimentos", dice el informe oficial, que agrega que "la medida ayudará a compensar el impacto de la devaluación en los precios".



Mediante un video en Twitter el presidente Mauricio Macri adelantó la decisión, que fue trabajada entre los ministerios de Producción, Economía y la AFIP. "Tome una decisión excepcional, que nunca se tomó en la Argentina", detalló el presidente. "Voy a seguir trabajando para llevar tranquilidad y que este proceso electoral no afecte el día a día de todos los argentinos", dijo.





Los productos incluidos



La medida incluye a los siguientes productos: pan, leche fluida y UAT, aceite girasol y mezcla, pastas secas, arroz, harinas de trigo, polenta, rebozador y pan rallado, yerba mate, mate cocido y té, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogures, huevos y azúcar. Pan y harina ya tributan 10,5%.





La norma tiene vigencia hasta fin de año. Regirá en todos los puntos de venta destinados al consumidor final y se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial.



"Vamos a trabajar con la AFIP para darle la forma operativa al anuncio, pero tendrá efecto desde el viernes y vamos a garantizar el cumplimiento objetivo del anuncio. La idea es bajar el impacto del efecto devaluatorio de esta semana", dijo el ministro de Producción Dante Sica, en una conferencia de prensa y remarcó que "esto no es un control de precios".



"Los productos los elegimos porque son gran parte de la canasta básica que consume la población. Es para todas las marcas y productos", estén o no dentro de programas como Precios Cuidados y Esenciales, explicó el funcionario.



Cuando le preguntaron a Sica por la posibilidad de una medida similar para alimentos dijo que "en principio se está trabajando con la canasta básica y que Pami y obras sociales tienen una cobertura interesante".



La medida tendrá un impacto fiscal de $10.000 millones, se detalló.



También beneficios para créditos UVA



Horas antes las autoridades nacionales habían anunciado un congelamiento de las cuotas de los créditos UVA hasta fin de año.



Se pagará el mismo valor de cuota de agosto, sin el ajuste por inflación previsto en el sistema; incluye a las 33.000 familias beneficiarias del Plan Pro.Cre.Ar. y las 60.000 familias que usaron el crédito para comprar una vivienda con un valor menor a 140.000 UVA al momento de la operación; y el Estado pagará la diferencia, con recursos de la Secretaría de Vivienda.



"Cuando se discuta el presupuesto se verá cómo continúa la asistencia a estas familias en 2020", detallaron las autoridades.