Silva hizo su descargo tras el doping positivo Viernes, 16 de agosto de 2019 El delantero uruguayo explicó que inició un tratamiento de fertilidad y no quiso sacar ventaja deportiva. Un control antidopaje encontró testosterona en su orina.



Luego de conocerse el resultado positivo de un control antidoping realizado el 12 de abril de 2019 que involucra al futbolista de Argentinos Juniors, Santiago Silva, el jugador de 38 años explicó qué pasó en aquel partido en el cual jugaba para Gimnasia y Esgrima La Plata frente a Newell’s.



“Yo estaba tratando de buscar tener otro hijo y estaba con un tratamiento de fertilidad que comencé en enero”, explicó el delantero uruguayo en el programa de Gustavo López, emitido en Radio La Red (AM 910).



Silva fue notificado de la “suspensión provisoria” por medio de una carta luego de que se encontraran niveles elevados de testosterona en su orina.



“Nunca tomé nada para mejorar mi rendimiento o sacar ventaja. Hoy fui a entrenar normalmente con mis compañeros. Estoy tranquilo conmigo mismo. Obviamente que esto no es algo bueno al tratarse de un doping. Te deja mal parado, por eso lo trato de explicar, para que no se desvirtúe. No tengo nada que ocultar”, expresó Silva.



Los próximos pasos a seguir para el delantero del Bicho es esperar el resultado de la contraprueba y continuar su defensa con abogados para evitar una sanción efectiva. Mientras tanto, Argentinos, su club, intentará que no suspendan a su jugador.



“Lo que me preocupa es lo que sale en los medios porque tengo una familia, una mujer, hijos… lo que se diga no me afecta porque no hice nada. Estoy tranquilo y tengo el apoyo de todo Argentinos Juniors”, continuó.



Por lo pronto, a la espera de un fallo, Silva no podrá estar presente en el próximo partido de Argentinos por la Superliga ante Banfield este viernes.