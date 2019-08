Horóscopo para hoy 15 de agosto del 2019 Jueves, 15 de agosto de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Procura mantenerte en estado de constante evolución. No te atasques en una etapa de tu vida, aprovéchala al máximo.



Amor: Dale un lugar al romance en la jornada de hoy. En ti esta hacer de cada momento especial e inolvidable para el otro.



Riqueza: Encontrarás en recientes fracasos la experiencia y fuerza necesaria para tomar lo que te ganaste. No lo dudes, hazlo.



Bienestar: Comparte tus conocimientos con todos con los que tengas chance de hacerlo. Esto ayudará a otras personas a no experimentar los mismo errores que tu.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Tu tendencia a ver continuamente le lado negativo de la vida esta haciendo que te pierdas lo más hermoso de esta. Cambia.



Amor: El amor te llevará por una montaña rusa de sentimientos, altos y bajos como nada que hayas experimentado antes. No le temas.



Riqueza: Que los recientes fracasos no sean tu estandarte para bajar los brazos. Toma un respiro, levántate y continua.



Bienestar: Todos hemos sufrido derrotas de las cuales nos parece imposible salir. Pero debemos recordar que el mundo sigue su curso y la vida también.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Deberás tomar decisiones que sabes traerán miradas de rencor hacia ti. Recuerda que no siempre puedes estar bien con todo el mundo.



Amor: No dudes en poner todo de ti para alcanzar la conquista de tu persona amada. Recuerda que el que nada arriesga, nada gana.



Riqueza: Aprende a tomar las criticas de la mejor manera posible. En esto reside tu capacidad de mejorar tus habilidades.



Bienestar: Siempre te será más sencillo enfrentarte a un dilema, si antes de poner manos a la obra te dedicas un segundo a estudiarlo y conceptualizarlo.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: No pierdas la paciencia en el trato con tus familiares. Dales una ultima oportunidad para alcanzar un acuerdo.



Amor: Entrarás en una etapa positiva a nivel sentimental. Esto reforzará los vínculos recientemente desgastados. Aprovéchalo.



Riqueza: Deberás poner los puntos en claro con ciertos subordinados en tu ambiente laboral. Demuéstrales que no eres una persona débil.



Bienestar: No te des por vencido solo porque la relación se ha vuelto un tanto difícil, sobre todo teniendo en cuenta todo lo invertido en ella. Sigue adelante.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Deberás enfrentarte con el miedo al fracaso, latente debido a ciertos tropiezos recientes. Míralo a los ojos y continua.



Amor: Para poder experimentar el amor en su forma más pura es necesario haber cometido errores en el pasado. Deja de lado los juicios.



Riqueza: Tendrás ciertos inconvenientes en la recepción de algunos pagos por servicios prestados. No desesperes, paciencia.



Bienestar: No todos los días podrás contar con la concentración necesaria para cumplir con tus obligaciones. Aprende a planificar por adelantado.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Algunas personas tratarán de aprovecharse de tu falta de discresión para sacarte información importante. Sé más reservado.



Amor: Recuerda que en una relación siempre participan dos personas, así que no creas que tú siempre serás el que no comete errores.



Riqueza: Alguien de tu trabajo te propondrá un negocio paralelo que puede rendirte buenos frutos. Piénsalo bien antes de dar una respuesta.



Bienestar: Hoy tendrás la posibilidad de hacer una buena acción. Le hará bien a tu alma sentir que puedes ser una persona útil y solidaria.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: No esperes a que los otros hagan las tareas que a ti te tocan. Es tiempo de que asumas las responsabilidades que tienes.



Amor: Déjale bien en claro a tu pareja que no eres parte de la servidumbre ni quien cumpla todos sus caprichos. Ponte firme.



Riqueza: Aprende a escuchar las ideas y propuestas de los demás. No creas que tú eres el dueño de la verdad y la razón.



Bienestar: Hoy recibirás una noticia que te dejará pensando todo el día. Verás que es algo que puede llegar a influenciar tu vida.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Lograrás superar finalmente esa continua tendencia a abandonar tus metas solo porque se vuelven difíciles de conseguir.



Amor: El amor puede cambiar ciertas facciones de nuestra personalidad radicalmente. No temas abrirle las puertas.



Riqueza: Asegúrate de no dejar al azar ningún factor en lo que a finalizaciones de proyectos se refiere en el día de hoy.



Bienestar: Es importante delimitar correctamente las obligaciones de cada integrante de la pareja. Esto te permitirá complementarte con ella.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Deberás tomar una determinación durante la jornada de hoy. O dejas de lado tu inmadurez o te enfrentas a una vida de privaciones.



Amor: Jornada propicia para entablar un dialogo con aquella persona que ha tenido tu atención por un largo tiempo. Preséntate.



Riqueza: Te ha resultado imposible cumplir con tu programación en tus actividades laborales debido a imprevistos recientes. Organízate.



Bienestar: Aprende a tomar los consejos como tal, en lugar de estar continuamente a la defensiva. Esto te permitirá mejorar continuamente.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Tomarás contacto nuevamente y después de mucho tiempo con algunas actividades que disfrutas en sobremanera. Disfrútalas.



Amor: Finalmente juntarás el valor para decirle adiós a esta relación conflictiva llena de sinsabores. Disfruta de la libertad.



Riqueza: Deberás dedicarte doble turno durante la noche si pretendes llegar a las fechas limite de tus proyectos en tiempo y forma.



Bienestar: No dejes de lado tus ambiciones por dedicarte únicamente a conseguir dinero. Utiliza cada momento libre para brindárselo a tus sueños.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Serás la clave para la superación de ciertos temores de tus familiares cercanos. Acepta este papel con orgullo y da lo mejor de ti.



Amor: Carpe Diem, vive el ahora de la manera más intensa posible. Conocerás a una persona que se volverá clave en tu vida.



Riqueza: El cambio de profesión siempre es motivo de dudas. Confía en tu capacidad de comprometerte con aquello que te gusta.



Bienestar: Aprende a ser agradecido con la ayuda que cuentes de las personas en tu entorno, pero no todo es recibir en la vida, procura retribuir.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Deberás cambiar la manera en la que enfrentas tus retos o enfrentarás fracasos constantes. Dale lugar a la madurez.



Amor: Finalmente encontrarás una persona con la cual podrás compartir perpetuamente tu vida. No la dejes escapar de ti.



Riqueza: Deja los lamentos de lado pues no te llevarán a ningún lado. Aprende de lo que te ha sucedido y continua adelante.



Bienestar: Deja de lado los prejuicios a la hora de evaluar el comportamiento de una persona. Recuerda que el espíritu trasciende las características físicas.