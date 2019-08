"Macri no me llamó en todos estos años, no creo que me tenga que llamar ahora"

Lunes, 12 de agosto de 2019

El candidato a presidente del Frente de Todos rechazó la posibilidad de un contacto con el Gobierno en medio de un día de fuerte volatilidad en la economía





Luego de varias horas de espera, los periodistas que montaban guardia en el Instituto Patria mantuvieron un breve contacto con Alberto Fernández, el candidato presidencial del Frente de Todos.



Los primeros interrogantes al ex jefe de Gabinete estuvieron vinculados a un posible contacto con autoridades del gobierno nacional en medio de un día de fuerte agitación en la economía tras el contundente resultado de las PASO.



Al respecto, Fernández aseguró que con Cristina Kirchner están "muy contentos" por la resolución de los comicios, al tiempo que le cerró la puerta a un eventual diálogo con el presidente Mauricio Macri.



"Macri no me llamó en todos estos años, no creo que tenga que llamarme ahora", expresó Fernández al salir del Instituto Patria, donde se reunió con su compañera de fórmula y con el candidato a gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.





"Estamos muy contentos, disfrutando del acompañamiento de la gente, entusiasmados", señaló el postulante a la presidencia por el Frente de Todos.



Sostuvo, además, que el "único" integrante que lo llamó tras la victoria fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.