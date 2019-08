Pidieron 12 años de prisión para Ricardo Echegaray Sábado, 10 de agosto de 2019 El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay pidió hoy que el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray sea condenado a 12 años de prisión por una falsa denuncia con información fiscal que era secreta. La fiscal Dafne Palópoli solicitó dos años de prisión en suspenso.

Fue durante los alegatos de las acusaciones en el juicio a Echegaray y a otros dos ex funcionarios de la AFIP que realiza el Tribunal Oral Federal 4.



Prat Gay, a través de su abogado Alejandro Carrió, que actúa como querellante, pidió que Echegaray sea condenado a 12 años por ser instigador de falso testimonio, por violación de secreto y por abuso de autoridad. Se trata de la pena máxima que el Código Penal establece para esos delitos. Además, reclamó la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.



La fiscal Palópoli acusó a Echegaray por violación de secreto y abuso de autoridades a dos años de prisión en suspenso y a cuatro años de inhabilitación.



En tanto, la querella pidió 10 años para los ex funcionarios Horacio Curien y Pedro Roveda por falso testimonio agravado. Por su parte, la Fiscalía pidió la absolución de Roveda y la condena a tres años y seis meses de prisión a Curien por falso testimonio.



La querella también pidió penas menores en caso que el tribunal oral entienda que fueron otros los delitos que se cometieron o solo alguno de los que se les imputó. Para Echegaray cuatro años por abuso autoridad y violación de secreto y dos años por violación de secreto.



Carrió señaló que Echegaray presentó una denuncia falsa contra Prat-Gay y que Curien y Roveda fueron quienes la hicieron ante la justicia. Por la tarde se conocerá el alegato de la Fiscalía.



Echegaray es juzgado porque utilizó información fiscal confidencial para denunciar penalmente en 2014 a Prat-Gay. Puntualmente la acusación a Prat-Gay fue de formar parte de una asociación ilícita que evadió impuestos a través de dos cuentas bancarias en Suiza de la familia de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat, a quien Prat-Gay le administró las finanzas.



La denuncia contra Prat-Gay fue rechazada por la justicia en lo Penal Económico y el ex funcionario presentó una querella contra Echegaray.



La Cámara Federal procesó al ex titular de la AFIP y el fiscal Carlos Stornelli pidió su elevación a juicio oral. Stornelli sostuvo que la información utilizada para denunciar a Prat-Gay se obtuvo de un acuerdo con Francia que tenía secreto fiscal y además Echegaray reveló esa información a fines de 2014 en una conferencia de prensa y en un reportaje al diario Página/12.



Este expediente le valió a Echegaray su salida en agosto de 2016 como titular de la Auditoría General de la Nación, a donde llegó tras su salida de la AFIP en diciembre de 2015 con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación.



Según la acusación, Echegaray instó la denuncia penal contra Prat-Gay y los entonces funcionarios Curien y Roveda llevaron a la Justicia los datos confidenciales.



El juicio está a cargo de los jueces del Tribunal Oral 4, integrado por los jueces Guillermo Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Daniel Obligado, y continuará el viernes 30 de agosto con los alegatos de las defensas.