La Casación convalidó la condena a Guillermo Moreno por el cotillón anti Clarín Jueves, 08 de agosto de 2019 No podrá volver a ser funcionario público. Además, sostuvo los pena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso.



La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la condena del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno por usar fondos públicos para comprar cotillón anti Clarín cuando era funcionario de la ex presidenta Cristina Kirchner. Así, quedó firme la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer como funcionario público y la pena de 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento en suspenso.



La Cámara convalidó la pena al declarar inadmisible un recurso extraordinario que había presentado la defensa del ex secretario de Comercio para que revisen el fallo.





La Sala IV, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ana María Figueroa, declaró inadmisibles, por mayoría, los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas de Moreno y otros dos ex funcionarios que dependían de él, Fabián Enrique Dragone y Guillermo Rubén Cosentino, contra la resolución que confirmó sus condenas.



"Si bien la sentencia impugnada tiene el carácter de definitiva, los agravios que invocan las partes no constituyen una cuestión federal suficiente, tal como lo exige la ley 48", consideraron Borinsky y Carbajo en su voto conjunto. "Los cuestionamientos de la forma en que fue valorada la prueba de los hechos, la acreditación de la participación de los imputados y la pena remiten al examen de aspectos de hecho, prueba y derecho común y, por ende, resultan ajenos a la instancia extraordinaria, salvo supuesto de arbitrariedad, que no se ha demostrado ni se advierte en este caso", explican.





Para ambos jueces, "los restantes agravios que se pretenden traer a la instancia extraordinaria se circunscriben a reiterar lo dicho en los recursos de casación y no conmueven los argumentos expuestos en la sentencia impugnada". Los magistrados también rechazaron el supuesto argumento de una supuesta "arbitrariedad". Más bien, esas explicaciones sólo "se limitan a expresar su disconformidad con lo decidido".



Con esta negativa, a Moreno sólo le queda una última vía para llegar a Corte Suprema de Justicia en su búsqueda para revertir la condena en su contra: llegar al máximo tribunal en queja.





En la causa se investigó el uso de fondos públicos para solventar el cotillón con la denominación “Clarín miente”, que luego fuera exhibido por el ex secretario de Comercio en diversas ocasiones, en actos públicos y hasta giras por el mundo como la que la ex presidenta encaró en 2012 a Ángola. Las sanciones impuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 incluyen la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y la obligación de restituir las sumas sustraídas.



En su voto minoritario, la doctora Ana María Figueroa consideró que los recursos de las defensas debían ser concedidos para su tratamiento en la Corte.



Moreno fue uno de los funcionarios más polémicos de la gestión de la ex presidenta. Fue el encargado de intervenir el Indec y manipular las estadísticas oficiales. Incluso fue acusado de apretar a empresarios en su despacho de la secretaría de Comercio. Algunos hablaron de amenazas e incluso de que el ex funcionario podía llegar a mostrar un arma en su despacho.