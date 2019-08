Smartmatic hará el recuento provisorio en las PASO, pero habrá veedores judiciales Jueves, 08 de agosto de 2019 La jueza María Servini no tratará por ahora el amparo con el que el Frente de Todos buscaba apartar de las Primarias al sistema elegido por el Gobierno. Argumentó que falta poco para los comicios.





La jueza electoral María Servini no tratará por ahora el amparo interpuesto por el Frente de Todos en el que se pidió apartar a la empresa Smartmatic del escrutinio provisorio de las PASO del próximo domingo. A la vez, la magistrada designó veedores judiciales a fin de controlar la transmisión de los resultados.



"Considero que en atención al escaso tiempo que resta entre la presentación formulada y los próximos comicios a celebrarse en el marco de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, no corresponde su valoración en este estado del proceso, so riesgo de adelantar su análisis, el que deberá realizarse en la oportunidad de conocerse y valorarse las medidas de prueba solicitadas y acompañadas por las partes", dice la resolución.



Servini designó en el cargo de veedor judicial informático al sr director a cargo de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura, como así también en el mismo cargo a los agentes que considere necesarios y que prestan servicio en la dirección a su cargo, quienes actuarán de acuerdo a las instrucciones que la jueza les impartirá.



El objetivo de la designación de veedores es "garantizar una mayor certidumbre a todas las agrupaciones políticas que participarán del acto eleccionario".



El Frente de Todos pidió que se deje sin efecto la aplicación del proceso de digitalización de los telegramas de escrutinio de cada mesa, transmisión y contabilización los resultados provisorios en las PASO.



También pidió el dictado de una cautelar mediante el cual se ordene el apartamiento de Smartmatic del proceso electoral en curso.