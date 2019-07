"Estoy triste, no hice nada, mis condolencias a las familias" Miércoles, 31 de julio de 2019 En el marco del operativo de traslado a la comisaría de Chascomús, Rubén Castañeiras aseguró: "No hice nada".



El cantante de cumbia Rubén Darío "El Pepo" Castiñeiras, envió "condolencias a los familiares" de las personas muertas fruto del accidente que protagonizó en la localidad bonaerense de Dolores. Reveló que se encuentra “triste” mientras era trasladado hacia Chascomús.



"Estoy triste. No hice nada.", afirmó El Pepo a los medios luego de descender de la camioneta donde se encontraba custodiado por policías bonaerenses, antes de ingresar a la sede de la fuerza.



El artista, acusado de "doble homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas", envió además "condolencias a los familiares" del trompetista, Nicolás Carabajal, y el manager de su banda, Ignacio Abosalhee, ambos fallecidos al volcar el auto que conducía en la madrugada del sábado 20 de julio.



El Pepo salió esta mañana esposado del hospital San Roque de Dolores, donde estuvo internado y detenido, acompañado por sus familiares, tras el oficio judicial librado por el juzgado de Garantías 2 de Dolores, hacia la estación de Policía Comunal Chascomús.



En la madrugada del sábado 20 de julio, el cantante viajaba junto a la corista Romina Candias, Carabajal y Abosalhee en una camioneta por la ruta provincial 63 cuando, por causas que aún están en proceso de investigación, el vehículo volcó generando la muerte de dos de sus acompañantes.