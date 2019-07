Alerta de seguridad nacional: intentaron hackear el celular de Bolsonaro Viernes, 26 de julio de 2019 El ministerio de Justicia confirmó que el presidente es objeto de un ciberataque y la Policía Federal detalló que el grupo que intentó vulnerar el móvil del mandatario, también intervino los dispositivos del ex juez Moro y del ministro de Economía. Hay cuatro presos



Los teléfonos celulares del presidente Jair Bolsonaro han sido objeto de ataques de hackers, dijo el jueves en un comunicado el Ministerio de Justicia de Brasil, después de ser informado sobre el incidente por la policía federal debido a que se trata de un "asunto de seguridad nacional".



El ministerio dijo que la intervención provino de personas arrestadas el martes en l La "Operación Spoofing (suplantación de identidad)", una investigación por denuncias de hackeos a dispositivos electrónicos del ex juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, de fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato, y también del titular de Economía, Paulo Guedes – a quién, además, clonaron una cuenta en redes sociales



Antes de que se conociera el caso de Bolsonaro, en una rueda de prensa en la capital brasileña, el comisario Joao Vianey Xavier Filho y el perito Luiz Spricigo Júnior, director del Instituto Nacional de Criminología, confirmaron la participación de las cuatro personas que fueron detenidas el martes en el estado de Sao Paulo en el robo de informaciones del teléfono de Moro y de fiscales de la Lava Jato.



Según los miembros de la Policía Federal, "hay fuertes indicios" de que el mismo grupo sea el responsable de un intento de hackear el móvil de Guedes, quien, justo el martes, había pedido a la Policía Federal investigar un ataque a su teléfono.





Spricigo Júnior detalló que en el teléfono de uno de los arrestados estaba vinculada una cuenta para acceder a aplicaciones de mensajería instantánea a nombre de Guedes."Tenemos que confirmar eso de forma pericial, pero es un fuerte indicio de que la cuenta clonada sea realmente la del ministro", apuntó el jefe de peritos.



De acuerdo con la Policía Federal, cerca de 1.000 personas, con cuentas clonadas en aplicaciones de mensajería, eran el blanco del grupo que se dedicaba también a la estafa, fraudes bancarios y otros tipos de delitos cibernéticos.



En el marco de la 'Operación Spoofing' se cumplieron el martes once órdenes judiciales, siete mandatos de búsqueda y aprehensión y cuatro de prisión temporal, en las ciudades paulistas de Sao Paulo, Araraquara y Ribeirao Preto.



Las autoridades también investigan a los posibles "patrocinadores" de las actividades de los hackers, según profirió el juez Vallisney de Souza Oliveira, del Décimo Juzgado Federal de Brasilia y quien emitió la orden de captura.



Para el juez, los movimientos financieros de la pareja integrada por Gustavo Henrique Elías Santos y Suellen Priscila de Oliveira, que entre abril y junio de 2018 y marzo y mayo de 2019 sumaron 627.000 reales (unos 166.445 dólares), no son compatibles con la renta declarada de 5.000 reales (unos 1.327 dólares) mensuales.



Además de la pareja fueron también arrestados el martes Danilo Cristiano Marques y Walter Delgatti Neto 'Vermelho', quien confesó su participación en el robo de informaciones de los móviles de Moro; del fiscal coordinador de la Lava Jato, Deltan Dallagnol, y de "centenas" de procuradores, jueces, comisarios y periodistas.



En su Twitter y sin citar nombres, Moro escribió que "personas con antecedentes criminales' son la "fuente de confianza de aquellos que divulgaron los supuestos mensajes obtenidos mediante un crimen".



El titular de la cartera de Justicia se ha visto salpicado recientemente por la filtración de conversaciones que mantuvo con un grupo de fiscales cuando era juez y que ponen en duda su imparcialidad en la Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil.



La actuación de Moro y los fiscales en la Lava Jato condujo a la cárcel diversos empresarios y políticos, entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).



El medio The Intercept Brasil, liderado por el periodista estadounidense Glenn Greenwald, ha publicado, en asociación con algunos de los principales diarios del país, una serie de diálogos entre Moro, Dallagnol y fiscales de la Lava Jato que sugieren la falta de imparcialidad del entonces juez.



Las filtraciones llevaron a que Moro prestara declaraciones ante la Cámara de Diputados y el Senado de Brasil y, en ambas ocasiones, aseguró que no tiene nada que esconder y defendió rotundamente su actuación.



Con información de EFE y Reuters