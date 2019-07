Horóscopo para hoy 23 de julio del 2019 Martes, 23 de julio de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Todas tus experiencias buenas y malas irán paralelas a tus negocios, pero no dejes que estos influyan más de la cuenta en tu salud.



Amor: Tu pareja no pasará un momento bueno, pero ahí estás tú para cuidarla. En los momentos difíciles se reforzará el lazo.



Riqueza: Tendrás que hacer más horas extras porque te sentirás agobiado por la hipoteca o cualquier otro préstamo que tengas.



Bienestar: Deberás comer bien si no quieres sufrir un descenso notable en tu peso, lo que mermará aún más tus fuerzas por falta de reservas en tu cuerpo.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: El respeto es un atributo difícil de conseguir. Solo se obtiene mediante la capacidad de sacrificio y la dedicación absoluta.



Amor: Busca cualquier medio para hacerle saber a tu pareja cuanto la amas. No temas mostrar tu fibra creativa o musical para hacerlo.



Riqueza: No te muestres dubitativo ante tus subordinados. Esto afectará tu imagen de líder. Ten plena confianza en ti mismo.



Bienestar: Nuestra personalidad no es más que el resultado de la suma de las experiencias vividas. Depende de cada uno cuanto asimilamos de cada una.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Siguen las buenas noticias en lo laboral, pero en el ámbito sentimental es recomendable que busques dialogar con tu pareja.



Amor: Abandona los celos sobre los cuales no tienes ninguna confirmación. Enfrenta la situación y habla cara a cara con tu pareja.



Riqueza: No siempre se puede trabajar de lo que uno disfruta, y no estás en posición de elegir. Sacrifícate para generar ingresos.



Bienestar: No desesperes ante la adversidad porque se acercan vientos frescos en tu dirección. Cuando se te presente la chance de ser feliz, tómala sin dudas.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Pondrás mucha ilusión a todo lo que hagas, intentando cumplir todos tus objetivos aunque alguien te diga que eres ingenuo.



Amor: Si eres de los que no tienen pareja, cuando menos te lo esperes, alguien muy cercano buscara en ti algo más que amistad.



Riqueza: Te ofrecerán pequeñas cosas que te reportarán algún beneficio económico, pero nada definitivo. Acepta lo que venga.



Bienestar: En los buenos momentos, no te olvides de la gente que ha confiado en ti y agradéceselo de una forma original. Ya sabrás cómo.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Las situaciones a las que te deberás enfrentar en la jornada de hoy llevarán al limite tu capacidad de tolerar al prójimo.



Amor: Jornada de descubrimiento en la relación. Podrás vislumbrar algunas características de tu pareja antes ocultas para ti.



Riqueza: No postergues ninguna de tus responsabilidades para más adelante. Aprovecha cada instante que tengas en el día de hoy.



Bienestar: Aprovecha las oportunidades que se presentan de manera activa. Mantente alerta y despierto, solo así lograrás que el éxito golpee tu puerta.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Replanteos amorosos te tendrán tenso el día de hoy. Empiezas a perder la paciencia y la jornada se perfila complicada.



Amor: Tiempo de silencios y distancias. Respeta el espacio del otro pero no permitas que se aleje definitivamente de ti.



Riqueza: Finalmente presencias el fin de una racha pésima en lo económico. Es el momento de empezar tu campaña para generar ahorros.



Bienestar: Investiga el porqué de las cosas. No aceptes resultados finales sin antes entender cómo se ha llegado a eso.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Llegarás a la conclusión de que ciertas cuestiones pendientes no lograrán resolverse por si solas. Deja las dudas y actúa.



Amor: La jornada se presenta propicia para todo tipo de relaciones sociales. Contarás con gran carisma y atractivo sexual.



Riqueza: Realiza junto a tu pareja ese arreglo en el hogar que se viene postergando. Te sentirás gratificado al terminar.



Bienestar: En cada uno radica el potencial de hacer la vida de acuerdo a nuestros sueños y anhelos, lo importante es no dejarse abatir por los problemas.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: No siempre podrás razonar la salida hacia tus problemas. Busca en ti la entereza para actuar cuando la situación lo requiere.



Amor: Podrás alcanzar el entendimiento con tu pareja luego de un periodo de continuas discusiones. Se acercan mejores días.



Riqueza: Encontrarás la manera de reducir los tiempos que invertías en ciertas actividades laborales. Aprovéchalo al máximo.



Bienestar: Los cambios en la vida son inevitables, algunos son positivos y otros negativos, pero todos son importantes por igual. Procura no temerles.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Sorpresiva reunión donde te enterarás de cosas importantes. Trata de no encontrarte con esa persona con la que te citaste.



Amor: Te resistirás frente a la insistencia de alguien que piensa mucho en ti. Aprende a respetar lo que te pasa en lo profundo.



Riqueza: Tus ahorros no deben ser tocados. Si piensas en invertir, deberás estar muy seguro ya que no es tiempo de arriesgar nada.



Bienestar: No generes temores internos que hagan desequilibrar tus logros personales, la exigencia a veces es perjudicial. Libera una situación laboral.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Día ideal para iniciar actividades que te permitan mejorar tu estado físico. Aprovéchalo al máximo desde muy temprano.



Amor: Deberás sacrificar ciertas costumbres si pretendes sacar la pareja adelante. Evalúa tus sentimientos y decide.



Riqueza: Lograrás hacer ciertas amistades durante la jornada de hoy que serán de gran ayuda en un futuro cercano. Usa la cabeza.



Bienestar: No respondas al llamado de batalla en cada oportunidad que tengas. Se más cuidadoso y asegúrate de contar con todo lo necesario para ganar.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Las desventajas de ciertas actitudes que tienes a la hora de enfrentar la vida se harán más que evidentes en el día de hoy.



Amor: Si realmente los sentimientos hacia tu pareja se han desgastado más allá de toda solución termina la relación sin dudarlo.



Riqueza: Vivirás horas de intensa tensión en tu ambiente laboral en la jornada de hoy. Mantente alerta por imprevistos.



Bienestar: Disfruta de esta etapa de tu vida en la que las conquistas ocasionales son tu única preocupación. Aprovecha para aprender todo lo que puedas.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Armonía y tranquilidad desbordarán el hogar el día de hoy. Encontrarás el tesoro de la felicidad en los momentos menos pensados.



Amor: Encontraras en tu pareja la companiera que siempre deseaste. Ella te dara el apoyo que necesitas para balancear tu vida.



Riqueza: Oportunidades se acercan a tu puerta, déjalas entrar. Estate predispuesto a recibir consejos de gente de tu entorno.



Bienestar: Mira muy bien los detalles del comportamiento de los que te rodean en el ámbito laboral, así podrás anticipar cualquier posible treta en tu contra.