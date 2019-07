Los hijos de la Coca Sarli en guerra por la herencia y el testamento

Martes, 16 de julio de 2019

Martín Sarli criticó duramente a su hermana Isabelita y cree que está manejando mal los trámites de sucesión a propósito. Mirá los videos.





A falta de diez días para que se cumpla un mes desde su fallecimiento, la guerra por la herencia de Isabel “Coca” Sarli ha comenzado a brotar a raíz de un pedido y malos entendidos entre sus dos hijos, Martín e Isabelita.





En una serie de audios que el policía retirado le envió a la producción de Pamela a la tarde (América), este explica que cree que a pesar de haberse leído el documento que expresa la última voluntad de la fallecida actriz, no se repartió lo consignado allí de la manera correspondiente.





Martín asegura que comenzó a dudar luego de que le hayan hecho hablar con el abogado de su hermana y la mala reacción que este tuvo cuando decidió poner un abogado propio para tratar el tema de la casa de su mamá.



Según indicó el periodista Pablo Layus, Martín sostiene que su madre firmó el testamento en un momento en el que se encontraba “muy fácil de manipular”.





Por otro lado, tras la circulación de polémicos rumores, el hijo de la fallecida actriz desmintió tener problemas de ludopatía, y que la única relación que tiene con el juego es haber jugado a la quiniela por pedido de su mamá, ya que a ella le gustaba mucho apostar algunos números.



“Yo no estoy peleado ni enemistado con mi hermana, pero me bloqueó en el celular y no me contesta los llamados, no me puedo comunicar con ella. Tiempo atrás hemos hablado mucho sobre lo que pasaría cuando llegue este momento, muchas cosas que hablamos con mi madre, y parece que ella se olvidó completamente de lo hablado, pero bueno, creo que el tiempo acomodará las cosas. Veremos qué pasa”, declaró Martín en diálogo con el periodista del programa de Pamela David.



Sarli murió el 25 de junio de este año a los ochenta y nueve años de edad luego de estar internada desde principios de ese mismo mes en el Hospital de San Isidro, tras haber sufrido complicaciones por una fractura de cadera que tuvo en marzo y un cuadro de infección urinaria. Durante los días previos a su fallecimiento, a “La Coca” le habían realizado diálisis y una traqueotomía.