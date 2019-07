El PSG habría realizado pagos ilegales para contratar a Javier Pastore

Martes, 16 de julio de 2019

Se conoció una carta en la que el presidente del club le pide al futuro emir de Qatar que abone 2 millones de euros al representante del futbolista, algo que está prohibido por la FIFA





Este lunes, el sitio británico The Guardian dio a conocer una nueva filtración a través de Football Leaks en la que desnuda los manejos del París Saint-Germain (PSG) club que siempre está bajo la mira de la UEFA y de la FIFA.



En este caso, e grupo de periodistas tuvo acceso a una carta, la cual no fue publicada, en la que el presidente de la institución francesa, el qatarí Nasser al-Khelaifi le pide al futuro emir de Qatar que desembolse dinero para cerrar la compra del futbolista argentino Javier Pastore.



El escrito data de 2011 y en él se deja explícito el pedido de pago de 2 millones de euros para Marcelo Simonian, agente del mediocampista que por entonces jugaba en el Palermo de Italia. Además, se solicitaba 200.000 euros para abonarle a la compañía Oryx QSI por los trámites de la operación.



La Federación Francesa de Fútbol (FFF) le confirmó al sitio The Guardian que de confirmarse este pago, se habrían violado las regulaciones dela liga, en su artículo 222-17, que establece: "El presidente de un club no puede pagar personal ni directamente la comisión de un agente".



Además, la FIFA prohíbe en su normativa sobre traspasos "cualquier pago por el servicio de un intermediario se hará exclusivamente por el cliente del intermediario a este".



Por su parte, los abogados del PSG desmintieron la veracidad de este documento alegando que existe "gran cantidad de información engañosa y documentación falsa sobre el Estado de Qatar". A su vez, el agente Simonian negó haber negociado con Al-Khelaifi.



Javier Pastore llegó al PSG en 2011 a cambio de 40 millones de euros proveniente del Palermo de Italia siendo por entonces el futbolista más caro en llegar a la Ligue 1. Desde 2018,el argentino de 30 años defiende los colores del AS Roma de la Serie A.



El futbolista y su representante ya habían estado en el foco del conflicto en diciembre de 2016 cuando otra filtración reveló que Simonian había creado una ingeniería para evadir impuestos con rutas en Holanda, Islas Vírgenes Británicas y Panamá, junto a otros agentes.