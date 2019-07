Horóscopo para hoy 16 de julio del 2019 Martes, 16 de julio de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Estarás atravesando una etapa difícil en tu vida sentimental y profesional. No te permitas bajar los brazos, sigue adelante.



Amor: Todo el sacrificio invertido en sacar adelante la pareja y mantenerla a flote ha valido la pena. Disfruta del amor en tu vida.



Riqueza: Los números cerrarán sin mayores inconvenientes en le balance económico mensual para ti. Continua así, no arrojes la toalla.



Bienestar: Aprende a depender mínimamente de los demás para alcanzar tus metas y objetivos. No pongas tus expectativas en el accionar de otros.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Jornada orientada a la introspección ya que ciertas situaciones que estás viviendo te incomodan. Busca respuesta a tus preguntas.



Amor: Día favorable para la conquista, desbordarás encanto a tu paso y eso te hará irresistible. Saca ventaja de esta situación.



Riqueza: No permitas ser el payaso de tu trabajo. Imponte, hazte respetar y demuestra que no tolerarás más abusos de parte de nadie.



Bienestar: Si bien es encomiable brindar tu esfuerzo para ayudar a cuanta persona puedas, en necesario que entiendas que esto no puede ser así todo el tiempo.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Todos los factores jugarán a tu favor el día de hoy. Contarás con todas las herramientas para brillar en lo laboral.



Amor: No temas entregarte en cuerpo y alma a tu pareja. Atrévete a vivir el amor en su más puro estado. Atesora estos momentos.



Riqueza: Busca disfrutar tu trabajo todo lo que puedas. Esto es lo que te permitirá destacarte por sobre los demás en el.



Bienestar: Aprende a tolerar los errores de los que te rodean. Busca hacer de la tolerancia una forma de vida. Aprende a dejar pasar las faltas de los demás.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Buscarás conectarte con tus seres queridos. Aprovecharás la jornada para visitas familiares postergadas desde hace tiempo.



Amor: Deja de lado los prejuicios y anímate a confesarle tus temores a tu pareja. Quien mejor que ella para ayudarte a superarlos.



Riqueza: La jornada se presenta positiva para las transacciones. Aprovecha para visitar el mercado de pulgas, grandes oportunidades.



Bienestar: Nunca dejes que tus exigencias para los que te rodean sean mayores a aquello que estas dispuesto a entregarles. Intenta ser más justo.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Vivirán momentos tormentosos con tu pareja ya que viejos fantasmas la acosaran hoy. Necesitarás replantearte algunas cuestiones.



Amor: Ya no te comunicas con tu pareja, la falta de tiempo y los horarios están destruyendo tu relación. Dedícale más tiempo.



Riqueza: No busques métodos complicados y no comprobados para hacer tu trabajo más llevadero. Apégate a lo seguro y laborioso.



Bienestar: Las buenas vibraciones que emanas, si eres totalmente positivo, harán efecto en tu entorno y predispondrán mejor a los que te rodean.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: No podrás vivir una vida holgada en el futuro si no te aprendes a comprometer con tus obligaciones. Mantén tus ojos en la meta.



Amor: No contarás con todos tus sentidos a flor de piel durante la jornada de hoy, esto te afectará en tu capacidad de conquista.



Riqueza: Contarás con un poder de concentración envidiable. Esto te permitirá terminar tus tareas para hoy en tiempo récord.



Bienestar: Vivirás momentos en tu vida personal que marcarán notablemente tu manera de manejarte con las personas de tu entorno. No temas ser diferente.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Los intelectuales del signo hoy tendrán la oportunidad de lucir sus cualidades a través de escritos, libros y conferencias.



Amor: Recurre a tu fuerza interior para superar este día turbio con tu pareja. Pero permanece alerta ante una oportunidad de reconciliación.



Riqueza: Hoy recibirás consejos en asuntos de tipo legal, en contratos o en proyectos. Deberás escuchar a quien sabe del tema.



Bienestar: Vas a encontrarte bien de nuevo, tras haber pasado unos días en los que has podido sentir algún pequeño mareo. Vigílate el colesterol.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Sorpresas no muy gratas te aguardan en la jornada de hoy. Ten en mente que nada es tan malo como parece. Piensa antes de actuar.



Amor: Encontrarás en el pasado de tu pareja cosas que no serán de tu agrado. No la juzgues sin antes de escucharla.



Riqueza: Es el momento de reorganizar tus horarios de la semana. Aprovecha la jornada para realizarlo a conciencia.



Bienestar: No hay problemas irresolubles en la vida. El tiempo siempre nos da las herramientas para poder solucionarlos, a través de el crecimiento espiritual.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Deberás replantearte tus metas y ambiciones a mediano y largo plazo en el día de hoy. No dudes de tus capacidades.



Amor: Deberás dejar de lado tu constante paranoia si pretendes tener una relación al menos medianamente normal. Busca cambiar.



Riqueza: Se dará una gran oportunidad para la adquisición de aquel automotor que estuviste buscando. Cuidado al formalizar el negocio.



Bienestar: Aprende a relegar ciertas cosas hasta que sea el momento apropiado para ellas. No cometas la equivocación de dejarte llevar por tus impulsos.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Una jornada tensa te tocará vivir durante el día de hoy debido a indiscreciones por parte de terceros. No pierdas el temple.



Amor: Deberás llegar a una determinación acerca de los sentimientos que tienes hacia tu pareja. En el amor no hay medias tintas.



Riqueza: Que las diferencias personales con ciertos pares laborales no penetren las inmediaciones del trabajo. Separa las aguas.



Bienestar: Aprende a darte cuenta cuando un proyecto es recuperable y cuando se ha convertido en una causa completamente perdida, así no malgastarás recursos.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Tendrás problemas en encontrar la concentración en tu ambiente laboral en le día de hoy. Soplan vientos favorables en la pareja.



Amor: No permitas que los excesos invadan tu forma de vida en pareja. Todo debe ser con la moderación justa. Se cauto.



Riqueza: Te resultará imposible adelantar algo de tu trabajo el día de hoy, enfrentarás todo tipo de retrasos y vicisitudes.



Bienestar: Deberás renunciar a ciertos hábitos despreocupados si pretendes valerte por ti mismo en la vida. No puedes depender por siempre de los que te rodean.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Durante la jornada de hoy evita actuar por instinto, racionaliza cada determinación que debas tomar lo más detenidamente posible.



Amor: La pasión no puede ser lo único que mantenga a la pareja unida. Una sensación de vacío te invadirá sin una conexión espiritual.



Riqueza: Jornada ideal para iniciar la búsqueda de aquel inmueble soñado. Aprovecha cada recurso a tu alcance para hacerlo.



Bienestar: Se contigo mismo lo suficientemente severo como para hacerte notar cuando no estas dando lo mejor. Solo así lograrás alcanzar el éxito.