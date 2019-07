“La paridad abre puertas, pero hay que trabajar en un cambio cultural”

Domingo, 14 de julio de 2019

La diputada correntina Sofía Brambilla fue la única representante latinoamericana en el Congreso Internacional de Mujeres en África.





La Di­pu­ta­da Na­cio­nal por Co­rrien­tes, So­fía Bram­bi­lla, par­ti­ci­pó en Gha­na del pri­mer Con­gre­so In­ter­na­cio­nal de Mu­je­res Po­lí­ti­cas en Áfri­ca. Fue co­mo re­pre­sen­tan­te del go­bier­no ar­gen­ti­no y a su vez, co­mo úni­ca en­via­da de la Unión de Par­ti­dos La­ti­no­a­me­ri­ca­nos (U­PLA), una red cre­a­da en ju­nio de 2018, que bus­ca im­pul­sar y for­ta­le­cer la par­ti­ci­pa­ción y po­si­cio­na­mien­to de mu­je­res en car­gos pú­bli­cos de de­ci­sión en Amé­ri­ca La­ti­na y el Ca­ri­be.

En ese mar­co, dia­lo­gó con épo­ca y con­tó su ex­pe­rien­cia a la vez que re­sal­tó que “el cu­po y la pa­ri­dad son im­por­tan­tes por­que abren puer­tas, pe­ro si que­re­mos cre­cer co­mo so­cie­dad, te­ne­mos que tra­ba­jar en un cam­bio edu­ca­ti­vo y cul­tu­ral que va a lle­var tiem­po”. “Hay que rom­per es­te­re­o­ti­pos. Los hom­bres no na­cie­ron con un ta­la­dro en la ma­no ni las mu­je­res con una má­qui­na de co­ser”, sen­ten­ció.



¿Qué im­pli­ca ser la úni­ca re­pre­sen­tan­te

la­ti­no­a­me­ri­ca­na en es­ta con­fe­ren­cia?

Es un ho­nor y un or­gu­llo ha­ber te­ni­do la po­si­bi­li­dad de re­pre­sen­tar a la Red de Mu­je­res la­ti­no­a­me­ri­ca­nas de la que el PRO for­ma par­te, y a su vez, la UPLA cuen­ta con una red de la cual soy re­fe­ren­te por mi par­ti­do y úni­co miem­bro de Ar­gen­ti­na (jun­to a 15 mu­je­res de di­fe­ren­tes pa­í­ses de LA­TAM).



Ar­gen­ti­na es­tre­na pa­ri­dad en las le­gis­la­ti­vas

na­cio­na­les de es­te año ¿fue par­te de lo ex­pues­to?

La pa­ri­dad es una he­rra­mien­ta muy útil pa­ra lo­grar la igual­dad y fue uno de los ejes de­sa­rro­lla­dos en el Con­gre­so. So­bre es­te pun­to, sa­be­mos que co­la­bo­ra en la bús­que­da por lo­grar la equi­dad, pe­ro no es su­fi­cien­te.

A mi mo­do de ver las co­sas, de­be­ría te­ner un pla­zo, co­mo ocu­rrió en Chi­le, cuan­do san­cio­nó su ley de cu­po en el 2015 y tie­ne una fe­cha de ca­du­ci­dad en el 2029, por­que lo que se bus­ca es “a­brir el jue­go”, y es­pe­re­mos que en unos años no ne­ce­si­te­mos mas le­yes co­mo es­tas pa­ra que las mu­je­res ten­gan las mis­mas po­si­bi­li­da­des que los hom­bres de com­pe­tir.

An­tes de la san­ción de la ley de cu­po en nues­tro pa­ís, só­lo el 4.3% de las ban­cas del Con­gre­so es­ta­ban ocu­pa­das por mu­je­res, años des­pués lo­gra­mos el 38%, sin em­bar­go, ese por­cen­ta­je se ha man­te­ni­do es­ta­ble des­de el 2003. Quie­re de­cir que aún que­da mu­cho tra­ba­jo por ha­cer.



¿Qué pa­no­ra­ma pre­sen­tan los par­ti­dos afri­ca­nos en

com­pa­ra­ción con lo que su­ce­de en Amé­ri­ca La­ti­na?

¿Hay aper­tu­ra ha­cia las po­lí­ti­cas de gé­ne­ro?

Los par­ti­dos po­lí­ti­cos afri­ca­nos y los go­bier­nos del con­ti­nen­te es­tán ha­cien­do no­ta­bles avan­ces en la pro­tec­ción y pro­mo­ción de los de­re­chos de las mu­je­res. Ca­si to­dos los pa­í­ses han ra­ti­fi­ca­do la Con­ven­ción so­bre la Eli­mi­na­ción de to­das las for­mas de dis­cri­mi­na­ción con­tra la mu­jer en Áfri­ca. En cuan­to a la can­ti­dad de mu­je­res en los par­la­men­tos, eso va­ría mu­cho de acuer­do al pa­ís.



Por ejem­plo, Ruan­da cuen­ta con el ma­yor por­cen­ta­je de par­la­men­ta­rias a ni­vel mun­dial con el 56%, mien­tras que en Ma­rrue­cos só­lo el 20%. La vio­len­cia ha­cia las mu­je­res, co­mo su­ce­de en Amé­ri­ca La­ti­na, to­da­vía es una cuen­ta pen­dien­te. En el Lí­ba­no, por ci­tar un ca­so, el Par­la­men­to de­ses­ti­mó un pro­yec­to de Ley de una di­pu­ta­da pa­ra cam­biar el ré­gi­men de cus­to­dias (a­llí, las ma­dres li­ba­ne­sas pier­den la cus­to­dia de sus hi­jos an­tes de que cum­plan 10 años).



¿Qué ex­pe­rien­cias ex­pu­so res­pec­to al rol

que cum­ple en Ar­gen­ti­na des­de lo po­lí­ti­co?

Allí, con­té qué sig­ni­fi­ca tra­ba­jar con las mu­je­res del PRO de to­do el pa­ís, có­mo es la or­ga­ni­za­ción y las ta­re­as que ve­ni­mos lle­van­do a ca­bo. Hi­ce hin­ca­pié en el “Pro­to­co­lo pa­ra Pre­ve­nir y Erra­di­car las si­tua­cio­nes de vio­len­cia po­lí­ti­ca ha­cia las mu­je­res”. Se in­te­re­sa­ron tan­to que me pi­die­ron tra­du­cir­lo al in­glés, pa­ra po­der im­ple­men­tar­lo, fue una sa­tis­fac­ción enor­me. Ade­más de eso, in­cor­po­ré en mi po­nen­cia al­gu­nos obs­tá­cu­los que en­fren­tan las mu­je­res pa­ra as­cen­der en sus tra­ba­jos (no só­lo en la ca­rre­ra po­lí­ti­ca), que bá­si­ca­men­te tie­nen que ver con la vi­da per­so­nal y los es­te­re­o­ti­pos he­re­da­dos.



¿So­bre qué te­mas se de­be pro­fun­di­zar el tra­ba­jo

pa­ra lo­grar una re­al igual­dad de opor­tu­ni­da­des?

Creo que las prin­ci­pa­les tie­nen que ver con rom­per es­te­re­o­ti­pos. Los hom­bres no na­cie­ron con un ta­la­dro en la ma­no ni las mu­je­res con una má­qui­na de co­ser. Te­ne­mos que ter­mi­nar con los ro­les pre­es­ta­ble­ci­dos, y pa­ra lo­grar­lo, es fun­da­men­tal pro­fun­di­zar, in­sis­tir con que el cam­bio es edu­ca­ti­vo y cul­tu­ral.

Te cuen­to al­gu­nos da­tos: En Ar­gen­ti­na, las mu­je­res ha­ce­mos el 76% de las ta­re­as do­més­ti­cas. In­clu­si­ve, 9 de ca­da 10 mu­je­res ha­cen esas la­bo­res, tra­ba­jen o no fue­ra de la ca­sa; mien­tras que só­lo 4 de ca­da 10 hom­bres no ha­cen nin­gu­na ta­rea en la ca­sa aun­que es­tén de­sem­ple­a­dos.

Las he­rra­mien­tas co­mo el cu­po y la pa­ri­dad son im­por­tan­tes por­que abren puer­tas, pe­ro si que­re­mos cre­cer co­mo so­cie­dad, te­ne­mos que tra­ba­jar en un cam­bio edu­ca­ti­vo y cul­tu­ral que va a lle­var tiem­po pe­ro, sin du­da, es­ta­mos dan­do los pa­sos en la di­rec­ción co­rrec­ta.



“Macri tuvo coraje”

Bram­bi­lla tam­bién se re­fi­rió a la grie­ta que se abrió tras el de­ba­te por la in­te­rrup­ción vo­lun­ta­ria del em­ba­ra­zo.

“El Pre­si­den­te ha­bi­li­tó un de­ba­te que gran par­te de la so­cie­dad ve­nía re­cla­man­do, no se me­tió en el de­ba­te por­que no co­rres­pon­dí­a, ya que es una atri­bu­ción del Le­gis­la­ti­vo. Y así, res­pe­tó la vo­lun­tad de los le­gis­la­do­res de vo­tar a con­cien­cia. Era un te­ma que es­ta­ba pos­ter­ga­do y Ma­cri tu­vo el co­ra­je de ha­bi­li­tar la dis­cu­sión, sa­bien­do que den­tro del par­ti­do exis­ten di­fe­ren­tes pos­tu­ras. Lo im­por­tan­te es que exis­ta una ins­tan­cia su­pe­ra­da, en la cual el Con­gre­so pue­da de­ba­tir con ar­gu­men­tos.

En tan­to, al ser con­sul­ta­da acer­ca de si el Man­da­ta­rio es con­ser­va­dor res­pec­to a po­lí­ti­cas de gé­ne­ro, in­di­có que “en ab­so­lu­to. Es un gran pro­mo­tor de la igual­dad en­tre hom­bres y mu­je­res, por eso en el PRO te­ne­mos una Se­cre­ta­ría de Mu­je­res que es muy ac­ti­va, y que cuen­ta con to­do su apo­yo. Por eso mis­mo pu­di­mos ela­bo­rar el Pro­to­co­lo de ac­tua­ción an­te si­tua­cio­nes de vio­len­cia po­lí­ti­ca, sien­do el úni­co par­ti­do po­lí­ti­co que lo tie­ne. El PRO in­cor­po­ró la pa­ri­dad en sus ór­ga­nos par­ti­da­rios en el mes de mar­zo, que co­men­za­rá a re­gir el año pró­xi­mo, cuan­do se re­nue­ven au­to­ri­da­des, des­pués de un pe­rí­o­do de ca­pa­ci­ta­cio­nes en to­do el pa­ís y la ha­bi­li­ta­ción de un ca­nal for­mal pa­ra de­nun­ciar o re­cla­mar en ca­so de que al­gu­na mu­jer sea mal­tra­ta­da, dis­cri­mi­na­da o vio­len­ta­da en sus de­re­chos”.