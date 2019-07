Rial contra Iudica por tratar el tema de su hija Morena

"Los que te cagan a piedrazos son tus compañeros", aseguró el conductor, enojado porque en el canal en el que trabaja tratan el caso de violencia de género de su hija.



La denuncia de violencia de género de Morena Rial a Facundo Ambrosioni es un tema de agenda para el mundo del espectáculo y hasta el canal América, donde trabaja Jorge Rial, trata el tema. Este miércoles, en Involucrados, conducido por Mariano Iúdica, trataron el tema sobre el final del envío, justo antes de que arranque Intrusos. Esto no le gustó a su conductor, que empezó su programa con un descargo al respecto.



“Yo no hablo de este tema, no quería meterme. Pero me obligan, por un descuido o vaya a saber por qué. No te cuidan los que te tienen que cuidar. Que lo hagan en otro lado bueno, es competencia. Es como llegar a tu casa y que te caguen a piedrazos dentro de su casa. No tienen ni la delicadeza de llamar. Casi todos los colegas me llaman, no fue éste el caso”, inició el animador.



“Yo le pedí disculpas a mis compañeros. Me dio vergüenza que mi hija sea tendencia. Le dije a mi hija que no vaya a los medios. Ella eligió a su abogado, yo no me metí a eso. Pero obvio que la estamos pasando mal, no es fácil esto. Los que te cagan a piedrazos son tus compañeros. Una menos cinco ponen a mi hija llorando hablando de una perimetral”, agregó Rial al respecto.