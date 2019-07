Horóscopo para hoy 12 de julio del 2019 Viernes, 12 de julio de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: No dejes que los eventos que deberás vivir hoy saquen lo peor de ti a la luz. Mantente sereno cueste lo que cueste.



Amor: El alejamiento temporal de tu pareja te servirá para recapacitar. Pon en orden tus ideas para comenzar una nueva etapa.



Riqueza: Te verás sencillamente superado por la mala actitud por parte de tu superior en la jornada de hoy. Precaución.



Bienestar: Aprovecha cada instante de soledad para procurar descubrir un poco más de ti mismo. Esto de ayudará a elegir mejor el camino a seguir.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Deberás aceptar el hecho que no eres sobrehumano, aprende a delinear tus limitaciones, procura conocerte a ti mismo.



Amor: El dialogo debe convertirse en la única forma de resolver los problemas en la pareja. De esta forma tendrán un futuro asegurado.



Riqueza: No muestres tu desacuerdo con tus superiores en el día de hoy. Mantente al margen de discusiones o tensiones innecesarias.



Bienestar: Uno posee una fuerza en su interior que es capaz de llevarnos a superar cualquier tipo de problema. Confía en tu poder de curación emocional.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Jornada especial para forjar recuerdos imborrables a nivel sentimental con la persona indicada a tu lado. Cuidado al manejar.



Amor: Las vacaciones han traído a tu puerta la oportunidad de amores de verano. No le temas a nuevas experiencias.



Riqueza: El trabajo en el ámbito del hogar puede ser mucho más relajado que en la oficina. Pero requiere de mucha disciplina.



Bienestar: Procura no ser indispensable en un cargo determinado o nunca podrás salir de el. Asegúrate tu empleo, pero siempre muestra que puedes aspirar a más.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Encontrarás la fuente de motivación que tanto le hacia falta a tu vida en el día de hoy. Esto renovará tus esperanzas en el futuro.



Amor: Tu pareja te brindará una gran ayuda en el día de hoy al hacerte ver ciertos errores en tus proyectos laborales.



Riqueza: Procura establecer un ritmo claro de trabajo si pretendes hacer programaciones a futuro que sean fiables.



Bienestar: Toma la vida con calma y paciencia, no pretendas saltar etapas en ella. Asegúrate de tomarte el tiempo necesario para que tu pareja se sienta cómoda.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Jornada de continuas exigencias tanto físicas como intelectuales. Todo saldrá bien pero deberás dar todo de ti.



Amor: Jornada muy propicia para procurar introducir nuevas rutinas en la pareja y de esta manera cambiar un poco la rutina.



Riqueza: Jornada de total y completo caos a nivel laboral. Procura mantenerte lejos del camino de la desgracia cuando pase a tu lado.



Bienestar: No pierdas oportunidad de cultivar cada aspecto de la relación en cada ocasión que puedas. Cosecharás amor y felicidad de esta manera.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Deberás ser fuente de consejos para uno de tus seres queridos durante la jornada de hoy. Presta atención a tus palabras.



Amor: La tolerancia es la clave de poder alcanzar una convivencia tranquila y sin sobresaltos. Procura cultivarla lo más posible.



Riqueza: Semana complicada en lo laboral, deberás tomar decisiones que podrán traerte algunas complicaciones, medítalas.



Bienestar: Deberás entender que no todo el mundo se rige por las normas y reglas por las que lo haces tu. Abre tu mente a la posibilidad del error propio.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Lograrás sacar fuerzas de flaqueza para superar ciertos problemas con tus seres queridos durante la jornada de hoy. Confía en ti.



Amor: Procura ampliar tus fronteras sentimentales para darle lugar al amor en tu vida. No le temas a los cambios.



Riqueza: Que tus recientes éxitos no nublen tu raciocinio y te hagan actuar de manera porfiada y tonta. Mantente firme.



Bienestar: No busques excusas para justificar comportamientos que sabes desde un principio son errados. Aprende a reconocer tus falencias debidamente.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Día de profundas introspecciones y duros cuestionamientos. No dudes en replantear cada actitud que consideres nociva.



Amor: Buscarás estar solo el día de hoy. Procurarás dedicarte un poco de tiempo para viejos rituales ya casi olvidados.



Riqueza: Te sentirás completamente desganado el día de hoy. Cada actividad que emprendas parecerá inacabable. No cejes.



Bienestar: Aprende a hacer oídos sordos de aquellos comentarios viles y malintencionados de los que te rodean. Busca tu propia forma de resolver los problemas.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Te sentirás completamente superado por el cansancio y la frustración de tener una rutina estricta. Busca un cable a tierra.



Amor: Encontrarás en tu pareja la ayuda que necesitabas para terminar en tiempo y forma ese proyecto tan importante para ti.



Riqueza: Deberás aprender a ser más discreto en la manera en la que te diriges a tus superiores. Contén tus emociones.



Bienestar: No caigas en la tentación de incurrir en el sedentarismo, simplemente porque no tengas necesidades que satisfacer inmediatamente.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Día laboral normal y sin mayores sobresaltos. Te llegan noticias de un amigo cercano que no veías hace larga data.



Amor: Existen relaciones que simplemente no nacieron para prosperar. Busca seguir tu camino y deja a tu pareja seguir el suyo.



Riqueza: Te descubrirás esforzándote en sobremanera para terminar con tu trabajo cotidiano del día de hoy. No te desanimes.



Bienestar: Aprende a decir las cosas como las piensas, no reprimas tus opiniones. Siempre que estas sean bien intencionadas, no tienes nada que temer.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Te sentirás completamente defraudado por le comportamiento de un amigo cercano. Procura no actuar por impulso.



Amor: Se comenzarán a reducir paulatinamente las posibilidades que tienes de recuperar el amor de tu pareja, es momento de actuar.



Riqueza: Se cierra un capitulo en tu vida profesional, a la espera de que uno nuevo se abra. No te dejes llevar por la desesperación.



Bienestar: Solo podrás alcanzar la eficiencia en tus determinaciones si piensas con claridad, y esto es imposible en una mente que no este serena y calma.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: No te quedará más opción que hacer notar de la peor manera posible cierto comportamiento que encuentras ofensivo en amigos.



Amor: No encontrarás contención en la pareja. La jornada se presentará complicada para ambos, toma las cosas con calma.



Riqueza: No dejes que la duda nuble tu juicio. Confía en tus capacidades a la hora de enfrentar las determinaciones laborales de hoy.



Bienestar: Eres capaz de más de lo que piensas. Debes aprender a no dar absolutamente nada por sentado, siempre experimenta antes de decidir.