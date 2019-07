Barbieri sobre la salud de Santiago Bal: "Un resfrío lo mata"

Martes, 09 de julio de 2019

La actriz contó que el actor está muy débil y que bajó los brazos. "Tiene un cuerpo que es una bomba atómica", expresó.





En el último tiempo, y desde que decidió bajarse de los escenarios, Santiago Bal viene sufriendo diversas internaciones por su delicado estado de salud, Ahora, tras sufrir tres desmayos cuando estaba junto a Carmen Barbieri y Federico Bal, el actor esta otra vez en terapia, y con el ánimo bastante golpeado.





"Santiago necesita una máscara con oxígeno. Ayer se quejó mucho porque se la cambiaron y estaba molesto. No puede hablar porque no tiene el suficiente aire para decir una palabra de corrido, Está con suero y antibióticos y no come casi nada. Los doctores no se arriesgan a decir si es neumonía. No está grave, pero está débil desde hace un montón de tiempo. Cuando le dan el alta es para sacarlo de acá para que no se contagie otra cosa porque un pequeño resfrío lo mata", expresó la actriz en diálogo con Intrusos..



En ese sentido, Barbieri amplió: "Está muy triste. Es la primera vez que está muy delicado. Lo veo muy débil. Bajó los brazos. Está muy consciente y bien de la cabeza. Por eso me preocupa que baje los brazos. Siento que ya no tiene ganas de seguir peleándola".





"Yo no bajo lo brazos pero estoy preocupada. Tiene un cuerpo que es una bomba atómica, es Chernobyl. Cuando llora me parte el corazón. Le pido a Dios que le dé fuerzas. Quiere irse de terapia. No tiene dolor, pero tiene un cuerpo deteriorado que no le responde. Cuando decidió abandonar la obra fue porque no quería que la gente vea el deterioro de un artista. Y ahora no se quiere dejar ver ni por los amigos que adora", expresó Carmen, que además recordó que Bal "tuvo 18 operaciones por su cáncer".





En mayo Santiago había sufrido una caída en el accidente doméstico. Es esa oportunidad, Barbieri contó: “Estuvo tirado por horas en el suelo. Se cayó del borde de la cama y quedó tirado lejos de su celular. Me llamaron a mí y yo tenía el teléfono apagado, Fue una noche muy dura y difícil. Pudo caminar un poco agarrándose de Mariano (el hijo mayor), pero se cayó dos veces, las piernas no resisten más su cuerpo. Cuando nos enteramos del accidente, Fede fue corriendo para la casa, llegó y lo levantó".