Horóscopo para hoy 9 de julio del 2019 Martes, 09 de julio de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy





Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: El ingenio en su punto máximo, contribuirá a resolver inconvenientes tanto a nivel social como en las transacciones comerciales.



Amor: No pienses en nadie de tu pasado porque no vale la pena. Estás en un momento estupendo para iniciar un romance.



Riqueza: Hoy deberás leer con cuidado cualquier documento o contrato que firmes. En el sector financiero habrá movimientos.



Bienestar: Demandas mucho de la vida y de la relación que tienes, es preciso que tengas moderación en tus proyectos, pues de lo contrario nadie te aceptará.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Caerás en el ridículo durante la jornada de hoy por continuar con tu tendencia a entrar en discusiones sobre las que no sabes nada.



Amor: Lograrás salir airoso de ciertas situaciones complicadas debido a tu tendencia a mentiras y medias verdades.



Riqueza: No tendrás descanso alguno este fin de semana. Deberás responder a múltiples obligaciones impostergables.



Bienestar: Es en las situaciones difíciles donde se pone a prueba el amor que une a los miembros de la pareja. Manéjate con entereza y diplomacia.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: El camino al entendimiento esta plagado de problemas, retrasos y vicisitudes. No hay lugar para la impaciencia en el.



Amor: Debes aceptar que el mundo no gira a tu alrededor. El egocentrismo te puede traer muchos problemas en lo sentimental.



Riqueza: Lograrás más avances si te dedicas a pulir tu intelecto que si malgastas tu tiempo en revueltas. Avócate a tu trabajo.



Bienestar: No te des por vencido solo porque experimentas dificultades a la hora de alcanzar tus metas. Estas son las que te permiten crecer espiritualmente.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Debes darte cuenta que muchas de las limitaciones que crees tener son solo impuestas por tu mente. Trasciéndelas.



Amor: Hoy te encontrarás con un gran amor de tu pasado. No permitas que los recuerdos te invadan, empañando tu nueva relación.



Riqueza: No tomarás las mejores determinaciones durante la jornada de hoy. Cometerás una serie de errores que se proyectarán a futuro.



Bienestar: No dejes que un periodo de poca actividad o desafío provoque que tu mente se estanque, pruébate de manera constante. Ábrete a nuevos conocimientos.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Finalmente llegará una brisa de aire fresco a tu vida. Tendrás una jornada muy positiva que te llenará de energía.



Amor: No permitas que las experiencias negativas que has experimentado en relaciones anteriores coarten tu capacidad de amar.



Riqueza: Tus continuos desplantes hacia tus superiores están deteriorando peligrosamente su concepto sobre ti. Contrólate.



Bienestar: La imagen que proyectes en tu ambiente laboral se traducirá en la forma en la que serás tratado por tus pares laborales. Demuestra lo que vales.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: La forma en que los acontecimientos del día de hoy se suscitaran te permitirá alcanzar cierto balance, superarás lo negativo.



Amor: No temas hacer participe a tu pareja de tus deseos. Parte del amor es la confianza y la capacidad de entenderse mutuamente.



Riqueza: Encontrarás sabiduría en las palabras de aquellos a tu cargo. No subestimes las capacidades de tus subordinados.



Bienestar: Mantén tu mente en constante movimiento. Esto la mantendrá despierta y alerta. Recuerda que el intelecto debe ser constantemente ejercitado.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Buena jornada a nivel laboral. Poco a poco estas venciendo tu ignorancia mediante el esfuerzo continuo. No bajes los brazos.



Amor: No busques perfección absoluta en la persona que tienes a lado. Valórala por sus virtudes en lugar de odiarla por sus defectos.



Riqueza: No podrás competir contra las fuerzas de la naturaleza. Los cambios climáticos terminarán por afectar tu rutina laboral.



Bienestar: Las peleas y altercados son parte natural de toda relación, sea sentimental o familiar. Acéptalos y aprende a superarlos de la mejor manera posible.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Encontrarás en ti una vocación que nunca imaginaste presente. Explora los confines de ésta dentro tuyo, no le temas a lo nuevo.



Amor: Deberás renunciar a ciertos aspectos de tu vida si pretendes que la relación sentimental. funcione. Medítalo.



Riqueza: Jornada propicia para todo tipo de capacitación o aprendizaje en lo relacionado a tu área laboral. Aprovéchala al máximo.



Bienestar: Es imposible tener cada factor determinante en total control. Despójate de la idea de que puedes manejar todo en la vida. Acostúmbrate a ello.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Te será difícil dejar de lado estas costumbres que has adquirido en experiencias pasadas. Deja de lado tus miedos.



Amor: Jornada de cuestionamientos y reflexiones a nivel sentimental. No temas ponerte bajo la lupa, esto te ayudará a mejorar.



Riqueza: No te desanimes al ver que pares laborales consiguen créditos que no merecen. Lo que fácil viene, fácil se va.



Bienestar: Aprende a ser agradecido por aquellas cosas buenas que la vida trae consigo. De otra manera vivirás en un circulo vicioso y negativo.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Sufrirás el desgarro de la indiferencia y los prejuicios en piel propia en el día de hoy. Muéstrate, no te dejes apabullar.



Amor: Hoy finalmente lograrás llegar a un acuerdo con tu pareja de alto el fuego. Procura suavizar un poco la situación.



Riqueza: Deberás usar la estrategia si quieres superar a aquellos que te aventajan en tiempo en la empresa. Usa tu intelecto al máximo.



Bienestar: Recuerda el dicho dime con quien andas y te diré quien eres. Deberás ser más selectivo con las amistades que eliges o serás dejado de lado.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: No importa cuántas veces lo repases en tu mente, aún así no logras que los plazos que tienes cierren. Ponte a trabajar.



Amor: Permítete cambiar tus hábitos a favor de mejorar la relación con tu pareja. Muéstrale tu amor y madurez de esa forma.



Riqueza: Evita frecuentar a ciertas personas de tu entorno laboral para evitar prejuicios para contigo. Previene problemas.



Bienestar: Hoy darás el paso final para cerrar una etapa turbia de tu vida. Una finaliza y otra se acerca hacia ti. Procura no cometer los mismo errores.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: No podrás darte el lujo de descuidar ni un solo detalle durante la jornada de hoy. No dejes cabos sueltos y estarás bien.



Amor: No dejes que los compromisos de una vida frenética quiten tu voluntad de buscar a esa persona especial para ti.



Riqueza: No verás la hora de poder llegar a tu hogar en el día de hoy. A pesar de esto las responsabilidades te seguirán allí también.



Bienestar: Ante cada problema que te toque vivir en la relación, siempre procura buscarle una solución en la que ambas partes de la pareja salgan favorecidas.