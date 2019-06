Murió el actor Max Wright, el "papá" de ALF

Jueves, 27 de junio de 2019

El actor que interpretó a Willie Tanner en la popular serie de los 80 murió a los 75 años debido a un cáncer. Su vida estaba inmersa en la depresión, las drogas y los escándalos.





Max Wright, el actor que interpretó a Willie Tanner, el fraternal padre de familia en la popular serie de los 80 Alf, murió a los 75 años tras sufrir complicaciones con el cáncer que le fue diagnosticado hace 24 años.





El actor falleció en su casa de Hemosa Beach, California, en las afueras de Los Ángeles, confirmó la familia de Wrigth al sitio TMZ. Wrigth había luchado contra un linfoma que le había sido diagnosticado en 1995 y que hasta hace poco había estado en remisión.



El veterano actor, cuyo papel más popular fue el de Willie Tanner en Alf, en 1986, también fue parte del elenco de programas como Buffalo Bill, Cheers, Misfits of Science, Dudley y Norm y participó en películas como All That Jazz, Reds, The Sting II, Soul Man, The Shadow, entre otros.Tuvo, además, apariciones en la primera y segunda temporada de Friends. En total trabajó en más de 60 producciones.





Su último rol fue en la película hecha para televisión Back to Norm en 2005 en el papel de Joe. En 2004 participó en un intento de revivir Alf.





Si bien en la serie todo parecía estar en orden, las grabaciones fueron complicadas. Fue tan mala la experiencia que quienes interpretaban a los hijos de Wright, Andrea Elson y Benji Gregory, y a su esposa, Anne Scheeden, casi abandonaron por completo sus carreras artísticas.





Años después del final de Alf, Wright se sumergió en una profunda depresión que lo llevó a la drogadicción.



En 2008 el diario National Enquirer publicó imágenes de un video en el que el actor aparecía fumando crack y teniendo relaciones sexuales con vagabundos. Dicha publicación, que cita a un supuesto ex amante de Max, menciona también que el actor empezó a desarrollar otras conductas autodestructivas tras tener problemas con su esposa debido a su situación.



En 2015, Wright fue fotografiado muy demacrado mientras sacaba la basura de su casa. En 2018, trascendió que intentaba reconstruir su vida en Alemania.



Su esposa, Linda Ybarrondo, con quien estuvo casado desde 1965, murió en 2017 de cáncer de mama. Tuvieron dos hijos juntos.



El coprotagonista de Max, Michu Meszaros, que interpretó a Alf y que inmortalizó la famosa frase "No hay problema, Willie", falleció en junio de 2016 a los 76 años. El intérprete húngaro de 88 centímetros personificó al peludo personaje de los 80s durante cuatro temporadas y a lo largo de más de cien capítulos,