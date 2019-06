Alberto Fernández: "No seré el presidente de la venganza" Miércoles, 26 de junio de 2019 El precandidato por el Frente de Todos visitó Tucumán y se reunió con el gobernador Juan Manzur





Ya oficializado como precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández comenzó la campaña por el interior del país para reforzar su vínculo con los gobernadores. En su primera parada visitó Tucumán, donde compartió una serie de actividades con el reelecto gobernador Juan Manzur y aseguró que, de imponerse en los comicios presidenciales, no será "el presidente de la venganza".





"Yo quiero ser el presidente que nos una, que deje de dividirnos, ese es mi objetivo. Ojalá los argentinos se den cuenta de que tenemos que dar vuelta una página, que tenemos que hacerlo entre todos; ojalá nos demos cuenta todos los argentinos de la necesidad de unirnos para salir adelante", expresó Fernández .



El candidato presidencial continuó hablando sobre la denominada "grieta" y lamentó:"nos hemos peleado y padecido mucho"."No seré el presidente de la venganza, sino el presidente que cuide el futuro y abra las puertas del mañana a todos los argentinos", remarcó.



Fernández inauguró junto a Manzur el Centro de Atención Primaria en Adicciones (Cepla) en la zona de la Costanera de San Miguel, donde destacó la gestión del mandatario provincial para "resolver uno de los flagelos que tiene la Argentina: las adicciones".







Como parte de su discurso de campaña, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner se refirió a la reunión que mantendrá el próximo jueves con emisarios del Fondo Monetario Internacional: "Los directivos que manda el FMI van a escuchar lo mismo que les digo a ustedes, ni más ni menos", manifestó. "Fuimos llamados a defender a los que no tienen voz, a los que viven en la pobreza, a industrializar el país, levantar las persianas de las fábricas, dar y cuidar trabajo", agregó.



Además de la inauguración del centro, el candidato del Frente de Todos visitó la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora en Tucumán. Luego fue con Manzur a la Usina La Florida, de la Compañía Azucarera Los Balcanes.



Ambos continuaron la jornada en un acto junto a dirigentes en el Club Caja Popular: "Fuimos logrando la unidad del peronismo con el esfuerzo de todos. Tenemos los brazos abiertos a todos los que se quieran sumar", Fernández remarcó allí.





Y concluyó:"Estamos decididos a volver a gobernar el país y comprometernos con los que menos tienen y sacar de la pobreza al 40 por ciento de compatriotas afectados por las políticas del actual gobierno".



Por su parte, Manzur aseguró que "desde Tucumán vamos a aportar nuestro granito de arena para que en octubre sea el presidente de todos los argentinos". "Si ponemos fuerza entre todos podemos ganar en primera vuelta", arengó.





Para concluir el extenso día de campaña por la provincia, los dirigentes compartieron una cena con representantes del sector productivo, industrial, comercial y financiero de Tucumán. " Alberto quería darles su visión sobre la Argentina que se viene, la que sueña para todos los argentinos", publicó Manzur al respecto en su cuenta de Twitter.