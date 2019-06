El kirchnerismo apuntó directamente contra Vidal por el apagón de cuatro días Miércoles, 26 de junio de 2019 Distintos barrios de La Plata llevan cuatro días sin luz y miles de usuarios se ven damnificados y sin respuestas. Edelap, la empresa que presta el servicio, aún no ha podido restablecer la iluminación pese a las obras que llevan adelante desde el sábado.



El gobierno de María Eugenia Vidal adelantó que sancionará a la empresa por la demora en la restitución del servicio y las fallas que generaron el apagón. Lo hará a través del Organismo de Control de la Energía en la Provincia de Buenos Aires.



El corte de luz se registró a las 21:47 del sábado y desde entonces barrios periféricos de la capital bonaerense como Villa Elisa, El Rincón, Gonnet, City Bell, Arturo Seguí, Villa Castells y Tolosa se encuentran sin suministro eléctrico. Ayer lunes eran casi 20 mil los afectados y la tensión creció al punto de que hubo tres cortes de ruta simultáneos, uno de ellos en la subida de la Autopista Buenos Aires-La Plata.







El corte generó la reacción del kirchnerismo, que salió a criticar a la gobernadora bonaerense por la dificultad que están viviendo los platenses y las pérdidas millonarias que generará el apagón.



El diputado nacional del Movimiento Evita Leonardo Grosso fue uno de los más críticos con la mandataria y dijo que "la ciudad que lleva 4 días sin luz es la capital de la provincia que gobierna Vidal". La gobernadora no se ha expresado públicamente sobre lo sucedido en La Plata.





La senadora provincial Teresa García también cargó contra Vidal. "En pleno apagón en la capital de nuestra Provincia, y con miles y miles de afectados, está claro que la Gobernadora no defiende a las familias sino a las empresas eléctricas", escribió en sus redes sociales.



"Desde el sábado sin luz y ahora en Edelap dicen que el servicio recién volvería el jueves a la noche. Ante esta situación, al menos tres preguntas: ¿Y las inversiones que deberían haber hecho?, ¿Y el control estatal?, ¿¿¿¿Vidal dónde está????", escribió la legisladora Cristina Álvarez Rodríguez.



La respuesta estuvo a cargo del intendente de La Plata, Julio Garro. "Nosotros optamos el camino de hacer y estar. Hacer todo lo que en décadas no se hizo y estar todos los días con los vecinos. Poner la cara cada vez que haga falta. Elegimos hacernos cargo de los problemas y trabajar para solucionarlos", tuiteó.







La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires estimó que el apagón causó pérdidas por casi 1.000 millones de pesos y reclamó a la empresa Edelap un resarcimiento de 8.000 pesos diarios a los hogares damnificados por el corte y de 25.000 pesos a cada comerciante perjudicado.



"Mucha gente perdió el trabajo, la comida, la medicación o tuvo que cerrar el comercio. Nosotros pedimos que haya una indemnización y que la empresa compense a todos por igual", precisó el Defensor bonaerense, Guido Lorenzino.