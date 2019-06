La ANMAT prohibió la venta de una crema de maní

Lunes, 24 de junio de 2019

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de una crema de maní, según lo anunció en el Boletín Oficial este lunes.





El organismo prohibió la "crema de maní sin azúcar agregada, coco; crema de maní sin azúcar agregada, proteica vainilla; crema de maní sin azúcar agregada, chocolate; crema de maní sin azúcar agregada, proteica cookies & cream; todos Marca: Hardy Alimentá tu instinto, elaborados por: Hardy Hermanos SRL – RNE: 21-113984″.



Según se detalló en el considerando, la empresa en cuestión no tiene inscriptos los productos mencionados y además desde el 11 de diciembre de 2018 se encuentra clausurada. Por lo tanto no puede desarrollar ninguna actividad vinculada a la elaboración y/o fraccionamiento de alimentos.



Se estableció la "alerta alimentaria". "Por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República", se argumentó.