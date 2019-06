“Hicimos más rutas que en los últimos 65 años”

Lunes, 24 de junio de 2019

El presidente encabezó su primer un acto junto a la gobernadora tras la confirmación de las listas.





En lo que fue su primer acto tras la oficialización de las candidaturas para los comicios, el presidente Mauricio Macri encabezó un acto con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Y, tal como se preveía, fue para inaugurar una ruta, una de las tantas obras que el Gobierno intentará mostrar durante la campaña electoral.



Desde San Andrés de Giles, donde inauguró un tramo de la autopista de la Ruta Nacional 7, Macri puso especial énfasis en la cantidad de obras de infraestructura, reiteró con que “no son relato ni sarasa, es real”, y afirmó que han hecho más obras en muchas décadas.



“Todos los días estamos inaugurando obras en todo el país. Ya terminamos 7600 km entre autopistas y rutas, y tenemos 13480 kilómetros en construcción. Esto es más que en los últimos 65 años”, sostuvo.





Macri afirmó que volvieron a entender “que la política tiene que estar al servicio de la gente”, y que demuestra “lo que se puede hacer si trabajamos en equipo”.



Sin la virulencia del jueves, cuando había hablado de “mafias”, el mandatario aprovechó para enviar un nuevo mensaje a Hugo Moyano, aunque esta vez, sin nombrarlo.



“Estamos reclamando que todos los que trabajan en la cadena logística lo hagan respetando a los demás, no queriendo abusar ni sacando privilegio, apostando a que los demás se queden sin trabajo”, apuntó.



“Cada obra que terminamos nos reafirma que el camino es el correcto, que por acá hay futuro, que todos los argentinos vamos a tener la oportunidad de progresar. Esto lo estamos haciendo en un proceso de transparencia, de diálogo. Estas obras se terminan en las fechas prometidas y en un proceso transparente. Han llegado a costar 40% menos de lo que costaban en el gobierno anterior”, añadió Macri.





Y cerró con algo que se ha convertido en una de sus frases predilectas: “Hemos comenzado un camino, que lleve más tiempo, que cueste, no significa que no lo estamos haciendo, significa que va en serio, que esta vez es de verdad. Estamos generando sobre bases sólidas un futuro para todos”.



Antes, Vidal también había resaltado la cantidad de obras viales que se han realizado en la provincia de Buenos Aires desde diciembre de 2015: “Es como si hubiéramos pavimentado de norte a sur y de este a oeste la Argentina con las rutas que hemos hecho en la provincia durante estos años. Para nosotros es mucho más que cemento, son certezas. La certeza de que las obras se terminan, de que no nos teníamos que resignar. Valía la pena apostar a un cambio, de que sí se puede”.