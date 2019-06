Horóscopo para hoy 24 de junio del 2019 Lunes, 24 de junio de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Cambios en tu entorno empezarán a afectarte. Sé precavido a la hora de hablar de gente que no está presente.



Amor: No pongas todas tus expectativas de lleno en una relación que recién comienza. Ve poco a poco y evitarás ser lastimado.



Riqueza: Busca formas de dividir las tareas pendientes para cada día de forma en que te resulte más fácil llevarlas a cabo.



Bienestar: Busca compartir todo momento o experiencia de la vida con tus personas más allegadas. En esto reside la capacidad de generar recuerdos felices.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Tu acostumbrada inmadurez hoy se verá potenciada, pero esta vez jugará a tu favor. Cultiva tu intelecto y raciocinio.



Amor: Harto del trabajo y casi sin fuerzas, desearás llegar a tu hogar para cobijarte en los brazos de tu pareja. Relájate.



Riqueza: No bajes los brazos, estás en un ambiente muy competitivo y todos esperan que caigas para tomar tu lugar.



Bienestar: Las limitaciones físicas, hasta cierto punto, son reflejo de tus propios límites mentales. Eres tú quien condiciona tus capacidades.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Tu imposibilidad de demostrar tus sentimientos esta comenzando a corroer tus relaciones sociales y sentimentales. Cuidado.



Amor: Te será completamente imposible negar el amor que crece en tu interior. Junta valor y decídete a hacer algo al respecto.



Riqueza: No des cabida a ningún tipo de exceso de confianza por parte de tus recién conocidos pares laborales. Exige respeto.



Bienestar: Es importante no callar tus opiniones, asimismo asegúrate de que sean positivas para el que las escuche. De nada sirve caer en discusiones.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Finalmente dejarás atrás momentos de negativismo y tensión para iniciar una etapa de ascenso. Ahora puedes relajarte.



Amor: Desaprovecharás la oportunidad de la conquista en el día de hoy. No te podrás dar el lujo de hacerlo nuevamente, confía en ti.



Riqueza: Jornada excelente para todo tipo de planificación destinada a iniciar proyectos laborales independientes. Aprovéchala.



Bienestar: Se cierra un capitulo en tu vida y uno nuevo se abre ante tus ojos. Asegúrate de haber aprendido bien las lecciones anteriores para no repetirlas.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: No dejes de lado las relaciones personales bajo ninguna circunstancia. Estas te pueden abrir un sin numero de puertas.



Amor: Los roces y la rutina están comenzando a hacer mella en la pareja. Es necesario que busques formas de solucionar esto.



Riqueza: Sin sacrificio no hay beneficios. Recuérdate esto constantemente y procura tomar cada oportunidad que se te presente hoy.



Bienestar: No todos los momentos que pasarás con tus seres queridos representarán la alegría y felicidad absoluta, esto es parte natural de la vida. Acéptalo.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: El ritmo de vida desenfrenado y agotante que estas viviendo esta comenzando a hacerse notar, sobre todo en tu trabajo.



Amor: No todas las parejas pueden ser categorizadas de igual manera. Deberás aprender que cada persona a tu lado es irrepetible.



Riqueza: Considera las posibilidades que te serán presentadas hoy para cambiar de trabajo. Recuerda que el que tienes no es seguro.



Bienestar: La sistematización en los errores son un claro indicio de que no estas prestando atención a las lecciones que te enseña la vida. Se más cuidadoso.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: No permitas que tus sentimientos afecten la forma en la cual permites que te traten. Asegúrate de marcar los limites.



Amor: El perdón y la comprensión representan dos factores clave en una relación estable y saludable. Busca desarrollarlos.



Riqueza: No cedas ante la presión. Parte importante de un buen cargo laboral es aprender a tratar con las crisis. No desesperes.



Bienestar: Te será difícil aceptar ciertas verdades respecto a tu personalidad aunque sepas que son ciertas. Aprender a escuchar es la clave para madurar.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Es de sabios reconocer las propias falencias. Deberás pedir ayuda para poder concretar tus proyectos, pero no insistas en causas perdidas.



Amor: No intentes satisfacer las necesidades de afecto con bienes materiales. Nada puede suplantar el calor de un abrazo.



Riqueza: Los toques finales a tu proyecto más importante parecen no tener fin. Relájate, porque estás a un paso del éxito.



Bienestar: Encontrarás la fuerza interior y la confianza en ti mismo para imponerte y decir que no a situaciones que te opriman. Esto denotará cuánto has crecido.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Es la capacidad de pulir lo detalles lo que diferencia a los mediocres de los prodigios. Tu decide en que lado estarás.



Amor: Te será imposible evitar el choque con tu pareja durante la jornada de hoy. Procura que no pase a mayores.



Riqueza: Deberás madrugar en la jornada de hoy si pretendes terminar a término con ciertos proyectos en los que estas trabajando.



Bienestar: Lograrás grandes avances en tu relación con tu entorno si logras despojarte de todo tipo de prejuicios o preconceptos. Dale a todos una oportunidad.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Procura ser más sociable en los ambientes en los que te mueves. Esto te dará acceso a muchos beneficios. Paciencia en la pareja.



Amor: Serás alcanzado por la tentación de probar la infidelidad durante la jornada de hoy. Piensa muy bien las consecuencias de esto.



Riqueza: Retomarás las riendas de un proyecto abandonado hace tiempo. Recuerda porque lo descartaste en ese entonces. Precaución.



Bienestar: Las reglas del amor son como las de cualquier juego de azar, el que no arriesga no gana. Deja de lado tus inseguridades y apuesta al compromiso.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Día positivo para estar solo, ya que te sentirás apático, malhumorado y ensimismado. Reduce al mínimo los roces con tu entorno.



Amor: Las salidas son muy buenas para conocer gente nueva, trata de ser más social porque al amor no lo encontrarás encerrándote en tu casa.



Riqueza: No confíes en que tienes tu puesto asegurado. Tampoco dejes que tu rendimiento laboral decaiga, porque podrías estar en problemas.



Bienestar: Debes aprender a valorar el dinero. Si bien no debe ser el eje de tu existencia, es el motor que te permitirá satisfacer tus necesidades terrenales.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Jornada de reunión familiar con las tensiones que esto genera. Se más que precavido y moderado con tus comentarios.



Amor: Deberás tomar esa determinación que tanto has estado postergando en la pareja. No existe otra alternativa.



Riqueza: No te permitas flaquear estando tan cerca de un merecido descanso. Da todo de ti para concluir tus responsabilidades.



Bienestar: No dejes que la timidez te prive de experimentar lo excitante de la conquista. Aprovecha cada oportunidad que tengas para sentir el sabor del éxito.