“Yo nunca tuve una relación amorosa con Mauricio Macri, fue una relación tirante”

Viernes, 21 de junio de 2019

El dirigente camionero volvió a criticar al presidente y lo acusó de responder a las órdenes de la titular del FMI, Christine Lagarde.





El dirigente camionero Hugo Moyano volvió a lanzar críticas a Mauricio Macri por sus dichos contra él y su hijo Pablo durante un acto por el Día de la Bandera en Rosario e intentó minimizar el vínculo fluido que tiempo atrás tenía con el presidente.



"Nunca fue una relación amorosa, fue una relación tirante. Fui al acto cuando se inauguró el monumento de Peron y fui porque me invitó mi amigo el Momo Venegas, y fui como muchos, pero eso no quiere decir que haya tenido compromisos. Mi compromiso es con los trabajadores", enfatizó Moyano durante una conferencia de prensa en el Sindicato de Camioneros.





Intentó justificarse señalando que "tenía una relación laboral con el presidente porque soy secretario general del gremio y cuando él era jefe de gobierno tenia relación permanente con él".





Fue Cristina Kirchner la primera en exponer la relación de Moyano con Macri, al criticar los dichos del presidente en Rosario: "¿Era necesario en un colegio, rodeado de chiquitos, insultar a un gremialista? El mismo gremialista que estaba con él el 17 de octubre de 2015 cuando inauguraron un busto de Perón".





Macri había señalado que Moyano y su hijo Pablo son "la patota del transporte" y que tienen "privilegios acumulados de forma ilegal y en forma arbitraria".





Después de insistir en que "fue un disparate" lo que hizo Macri al hablar de "la patota del transporte" en el acto por el Día de la Bandera y calificarlo como "un cachivache", el ex secretario general de la CGT sostuvo que Macri "responde a la señora Lagarde, del FMI".





"Acá no manda el presidente, acá manda la Christine Lagarde. Es un empleado. Si en el día de la bandera le ponían la del FMI por ahí sí juraba, pero a la de los argentinos no le responde para nada", disparó.